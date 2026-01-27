央行啟動新台幣改版，確定不會有梅花鹿、也不會有政治人物。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行正式啟動新臺幣鈔券改版作業，並以「臺灣之美」作為新版鈔券系列主題。央行同步於官網設立「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」，規劃12項面額主題，開放全民網路票選。央行表示，台北101、台積電等具代表性的元素，皆可能成為新版鈔券設計題材，且不會出現政治人物。

本次票選自2026年1月27日上午10時起至2月13日下午5時止，民眾只需輸入電子郵件信箱取得驗證碼即可投票，每個信箱限投1次，最多可勾選5項主題，外國人亦可參與，央行也歡迎全世界的人都來投票。

請繼續往下閱讀...

央行規劃的12項「臺灣之美」主題包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝，內容均不涉及政治人物。

央行啟動新臺幣改版 「臺灣之美」12主題開放全民票選、台北101與台積電皆有機會入鈔

（記者陳梅英攝）

央行發行局局長鄧延達舉例指出，台北101不僅展現台灣建築之美，也象徵科技創新，且早期即取得綠建築標章，同時符合永續發展主題。透過票選方式，有助提升民眾參與感與認同感，也符合國際實務經驗，例如韓國曾以電話民調方式決定新鈔主題。

鄧延達表示，票選結束後，央行將依結果對12項主題進行排序，掌握民眾偏好，並適時對外公布。票選結果將納入專業評估與整體規劃，作為新版鈔券設計的重要參考依據。

至於是否5種面額鈔券都會全面改版，鄧延達說明，改版將採循序漸進方式推動，一個面額、一個面額陸續推出，是否全面改版仍待諮詢委員會討論，尚未定案。

他也指出，鈔券改版工程龐大，自去年10月23日正式啟動後，目前進入徵詢民意階段。待主題確立後，將交由中央印製廠進行設計，並報請行政院核定，才能進入製版與量產程序。同時，國內ATM等設備亦需同步調整設定，從主題確立到實際發行，約需2年時間。

在經費方面，鄧延達引述央行總裁楊金龍先前於立法院報告指出，新版鈔券平均每張成本約5元，較現行鈔券增加約1.5元，整體經費仍需視未來實際發行數量而定。

為鼓勵民眾踴躍參與票選，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為抽獎獎品，相關辦法及資訊可至票選網站查閱。

央行也提醒民眾，務必認明官方網站網址，切勿點擊不明連結或提供重要個資；如有疑義，可撥打警政署「165」反詐騙專線查證。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法