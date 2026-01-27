春節換新鈔2/9開跑！全台455據點可兌換 百元鈔每人限100張。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕農曆春節將至，為方便民眾包紅包換新鈔，中央銀行宣布，自2月9日（週一）至2月13日（週五）連續5個營業日，於全台455個指定據點提供新鈔兌換服務，其中百元鈔券每人限量兌換100張，其餘面額則酌量供應。

央行已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，合計選定455家分行（郵局）作為2026年指定兌鈔地點。

兌換期間，7家銀行共372家指定分行及中華郵政位於都會區的24家指定郵局，將設置「新鈔兌換專櫃」加強服務；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換。

為便利民眾查詢，央行已於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾可透過央行官網、臉書及行動APP查詢據點位置，亦可利用Google地圖與QR Code快速搜尋。央行也將於2月5日至2月12日，在主要報紙刊登公告，詳列455家指定兌鈔據點名單。

兌換期間，各據點門口及營業廳將張貼告示，標示「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」，提醒民眾留意。

央行發行局局長鄧延達提醒，受限於資金調度及庫存限額，各兌鈔據點每日新鈔供應量有限，如未能一次兌足所需，建議改至鄰近據點辦理。如有疑問，可洽詢專線（02）2357-1945。

此外，因應綠色金融與環境永續趨勢，鄧延達也鼓勵民眾以仍適合流通的可用鈔券替代新鈔包紅包，同樣能傳達祝福心意；或透過手機門號轉帳等數位方式發送紅包，不僅可避開人潮，也能節省社會資源，落實數位轉型。相關手機門號轉帳操作說明，民眾可向各往來金融機構洽詢。

