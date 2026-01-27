法國皮諾家族出清Puma持股 15億歐元賣給中國安踏體育

中國安踏體育宣佈以15億歐元買下法國皮諾家族手中持有的Puma股份。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國體育用品製造商安踏體育（ANTA Sports）週二（27日）表示，將以15億歐元（約新台幣564億元）的價格，買下法國皮諾家族（Pinault family）手中持有的29.06％Puma股份，成為這家德國運動服飾製造商最大股東。

綜合外媒報導，根據週二提交給香港證券交易所的文件，安踏體育將以每股35歐元的價格收購4300萬股Puma股票，透過這次交易，安踏將成為Puma的最大股東。Puma週一收盤狂飆近17％，收在21.63歐元，以這一數字計算，安踏開出的價碼溢價62％。

安踏體育表示，相信有公司作為Puma最大的投資人，Puma能夠提升國際競爭力，並建立品牌知名度。Puma的全球業務佈局，以及其在體育領域的定位與集團現有的多品牌、專業化業務高度互補。

這次出售正值Puma努力扭轉頹勢之際，該公司在與傳統競爭對手Nike和愛迪達（Adidas）的競爭中節節敗退，同時還面臨著來自New Balance、On和Hoka等快速成長的競爭對手挑戰。這筆交易預計將有助於Puma在利潤豐厚的中國市場提升銷量，因為安踏正在擴大其多品牌策略。

由於需求疲軟，Puma一直面臨壓力，近期推出的新款運動鞋包括Speedcat未能達到高階主管預期的銷售動能。去年甫上任的執行長霍爾德（Arthur Hoeld）制定了一項扭轉局面的計劃，著重於提升品牌熱度、打造高性能產品，並控制成本。這家德國運動服飾集團去年承諾，作為2027年恢復成長的重組計劃一部份，將在2026年底前裁員900人。

這項交易仍須獲得反壟斷機構、安踏體育股東以及中國和其他司法管轄區監管機構的批准。安踏表示，預計將召開特別股東大會，並在滿足相關條件後完成交易。安踏在聲明中也提到，未來將在Puma的董事會當中尋求席次。

