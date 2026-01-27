華府每戶發4000美元紅包？傳川普考慮將1000億美元還稅於民

近日傳出美國總統川普正考慮將額外的千億美元稅收收入還稅於民。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕本週開始的報稅季，預計將給美國政府帶來1000億美元（約新台幣3.15兆元）的額外收入，據外媒揭露，川普政府正考慮將這筆資金還稅於民，財政部預估，今年美國家庭平均退稅額有望超過4000美元（約新台幣12.6萬元），這些錢預計將在期中選舉前及時進入美國人的銀行帳戶，試圖藉此提振共和黨不斷下滑的支持率。

《華爾街日報》報導，近期，美國民眾對於川普經濟領導能力的信心已大幅下降，優於預期的經濟成長也未能消除美國民眾對生活成本上漲和就業市場放緩的擔憂。現在對於華府而言，關鍵在於共和黨能否保住參、眾兩院的微弱多數席次優勢，進而掌控聯邦議程並阻止對川普的調查。

這項稅收政策策略很簡單，就是把錢放進選民的荷包，以便在選舉中獲得回報。共和黨需要美國國稅局高效率地發放退稅，並即時解答納稅人的問題，他們也必須確保選民明白為什麼自己能獲得更多的退稅。更高的退稅額能立即帶來政治利益，同時，共和黨也需要在11月大選時，讓美國民眾始終牢記這一形象。

共和黨正大力宣傳其退稅政策，將報稅季打造成他們最大立法成就的展示舞台，川普7月4日簽署的法案，包括對有收到小費的勞工、加班工人、老年人、購車者、父母以及各州、地方稅負較高族群的稅收減免。共和黨將「大而美法案」重新包裝成「勞工家庭減稅法案」。

去年，美國超過5分之3的家庭收到了退稅，平均退稅額3167美元（約新台幣9.9萬元）。財政部預計，今年平均退稅額將增加1000美元（約新台幣3.1萬元），退稅額的激增將為美國的經濟帶來輕微的提振，這也相當於一輪小型刺激計劃。

新的減稅政策追溯到2025納稅年度，川普政府未立即修改薪資裕叩秀。這些決定將減稅措施集中在今年的報稅季，進而在選舉前為納稅人提供了一筆「可觀的意外之財」。共和黨有意將退稅的重點放在中高收入納稅人身上，高收入者預計也將獲益，包括永久性37％的最高稅率，以及遺產、公司、私人企業減稅政策的延長或擴大，不過這些優惠大多不會以退稅的方式方法。

除了退稅以外，2026美國勞工階級的稅負還會因薪資預叩稅額的簡守而降低，這項政策已於本月開始實施，很多人可能需要更新扣稅額才能盡早享受這些優惠。

