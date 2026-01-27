海水藏50億噸黃金？日本公司研發「海水取金術」恐顛覆全球金價

黃金不只在地底！日本公司研發「海水取金術」震撼市場。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕金價一路狂奔，幾乎沒有停下來的跡象，近日已經突破5000美元大關。日媒指出，在浩瀚海洋中其實溶解著約50億噸的黃金，數量相當於人類歷史上已開採總量的2萬倍。倘若這些黃金有一天能被有效取出，金價是否還能繼續上漲？日本重工業巨頭 IHI的新技術，正試圖給出答案。

據報導，IHI研究員福島康之指出，黃金的「價格上限」，並非由地底埋藏量決定，而是取決於人類能否用科技打開海洋這座巨大金庫，如果未來能以合理成本從海水中取金，金價確實可能承壓下跌。根據估算，海水中溶解的金濃度雖然極低，但總量卻極為驚人，一旦能以經濟方式回收，就會成為金價新的定錨點。

日媒指出，福島康之投入近10年時間研發名為「生物吸附（Bio-sorption）」的技術，他利用藻類從海水中選擇性吸附並還原黃金。目前這項技術本身已經成熟，眼前最大的關卡，只剩下能否跨過商業化的門檻。

一般說法認為，人類至今已開採的黃金約18萬噸，地底可再開採的儲量約5萬噸，合計也不過 23 萬噸。但福島認為，這種說法本身就帶有誤解，因為「可採儲量」只代表在現有技術與成本條件下，具有經濟效益的部分。只要技術進步、或金價上升，原本被視為無法利用的低品位資源，隨時可能被重新納入可採範圍，這點與石油的發展軌跡如出一轍。

問題在於，金在海水中的存在方式，並非肉眼可見的金屬，而是以氯化金等離子形式溶解其中。單純蒸發海水只會留下鹽分，幾乎不可能取得黃金。福島團隊的突破，在於利用藻類的化學特性，讓氯化金在接觸藻類後發生反應，脫去氯離子、還原為金屬金，從水中「現形」。

此外，這項技術中的關鍵藻類並非人工合成，而是發現於日本東北一處高溫、強鹼性的溫泉環境中。那裡條件條件嚴苛，一般藻類難以生存，卻孕育出具備特殊能力的野生藻種。福島在2017年透過共同研究取得樣本，並成功在實驗室中培養，如今這類藻類已幾乎無法再從自然環境中取得。

事實上，從海水取金並非新構想，約100年前的諾貝爾化學獎得主、德國化學家哈伯（Fritz Haber）就曾嘗試，企圖為戰後德國籌措賠款，最終卻因成本過高而放棄。

目前估算，每噸海水中僅含有約千萬分之一克的黃金。換句話說，要取得1克黃金，理論上需要相當於一整座中禪寺湖的海水量。即便藻類在實驗室中可吸附自身重量10%的黃金，但那是在高濃度溶液下的理想狀態，放到真實海水環境，吸附效率可能只剩十萬分之一、甚至百萬分之一。

對此，福島坦言，真正著手研究後，才深刻體會為何連諾貝爾獎得主都選擇退場，其最大障礙就只有一個 :「濃度太低」。此外，因藻類容易被生物啃食、分解，深海雖能保存形態，回收成本卻恐大幅提升，若真要讓「海水取金」具備商業可行性，預計金價恐怕還得再上漲100倍。

因此，IHI現階段的策略，是先將技術應用於金濃度較高的水源，例如溫泉水或礦山廢水，逐步推進商業化，只要找到合適場域，技術本身已經「隨時可以上場」。

