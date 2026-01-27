痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

圖為2025年10月美國總統川普與南韓總統李在明會面。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週一（26日）突宣布，對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%。

川普在Truth Social網站上發文表示，由於南韓國會尚未落實貿易協定，他宣布將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%。

川普提到，「貿易協定對美國至關重要。在每一項協定中，我們都迅速採取行動，根據已達成的交易協議降低關稅。當然，我們也期望貿易夥伴這樣做。」

他表示，南韓國會沒有履行與美國達成的協議。2025年7月30日，他和李在明總統達成了一項對兩國都十分有利的協議，並在2025年10月29日他訪問南韓期間重申了這些條款。但為什麼南韓國會至今仍未批准協議？

綜合外媒報導，目前尚不清楚這項變更是否已經生效。

根據美國商務部的數據，南韓是美國最大的外國商品來源國之一，2024年南韓對美商品出口額達1320億美元。南韓對美出口的主要商品包括汽車及零件、半導體和電子產品。由於關稅提高，這些商品的價格可能會上漲。

川普7月宣布與南韓達成貿易協議，該協議阻止了對南韓商品徵收關稅從10%升至25%。該協議還規定對進口汽車等商品給予優惠稅率。

