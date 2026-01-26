輝達再注資CoreWeave 20億美元 協助擴建AI算力

輝達加碼投資CoreWeave，成為該公司第2大股東。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，輝達與AI雲端運算公司CoreWeave 26日宣佈，輝達加碼投資CoreWeave 20億美元，以每股87.2美元價格買入該公司A類普通股，以擴大合作關係，提振CoreWeave資料中心的建置。

CoreWeave的目標是2030年前打造逾5吉瓦的AI資料中心容量。輝達的新投資將協助這家AI基礎建設供應商加快取得建造相關設施所需的土地與電力。

輝達執行長黃仁勳指出，「該投資是對CoreWeave的成長、管理與商業模式的信心展現」。他說，該合作關係將更聚焦於兩公司的工程技術，並盡快讓算力網絡上線。

彭博報導，CoreWeave將是首批佈署輝達即將推出的產品之企業，相關產品包括儲存系統與新的中央處理器（CPU）。輝達已是CoreWeave的投資人，先前同意購買該公司逾60億美元的服務，直至2032年。

輝達持有CoreWeave 6.3％股份，或2430萬股，為第3大股東。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據計算，此投資將使輝達新增2300萬股份，持股數翻漲近1倍，成為第2大股東。

CoreWeave股價26日開盤暴漲14.7%。輝達股價持平。

