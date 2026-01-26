日本SNS爆紅！MUJI這款美容液打敗食品擠進熱銷榜 台灣售價僅490元

MUJI的「發酵導入美容液」成功擠進2025年日本熱銷前十榜單，成為唯一上榜的非食品類產品。（下載自品牌IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕營運無印良品（MUJI）的日本良品計畫公司，近日於官方Instagram公布「2025 年人氣商品排行榜」，統計對象涵蓋日本全國門市與官方網路商店在1月至10月期間的實際銷售數據。榜單中前十名有九項為食品，充分展現無印食品類的高人氣。

然而，唯一打破食品壟斷、成功上榜的非食品商品「發酵導入美容液」，格外引人矚目。這款美容液勇奪排行榜第三名，成為美容保養類的「唯一突圍者」，日本媒體指出，其爆紅關鍵在於「成分優質、價格實惠」，在社群平台（SNS）上累積大量口碑，深受各年齡層消費者喜愛。

根據《WWD JAPAN》報導，「發酵導入美容液」自2023年8月上市後便迅速熱賣，產品主打以日本米糠發酵液與神經醯胺等保濕成分為核心，於清潔後作為保養的第一步使用，能有效提升後續保養品的吸收力。其質地清爽不黏膩，卻擁有高效保濕力，整體表現甚至被譽為媲美專櫃品牌。

憑藉極高的回購率與用戶評價，該產品已成為無印保養品線的代表明星之一，因應市場需求，品牌更於2025年秋冬推出大容量版本與搭配使用的導入專用棉片精華，擴大產品線。

這款人氣爆棚的米糠發酵導入美容液，在台灣無印良品亦有販售，50ml僅售新台幣490元，讓不少網友驚呼「CP 值高到不買不行」。

