百年品牌不拚速度卻圈粉年輕人？CEO曝「慢奢」思維如何打動人心

〔記者邱巧貞／台北報導〕在生活節奏日益加快、資訊瞬息萬變的時代，義大利百年香氛品牌Acqua di Parma以其獨樹一幟的「慢奢（slow luxury）」哲學，持續吸引著重視生活質感的消費者，甚至成功打動年輕世代的心。

品牌執行長Giulio Bergamaschi近日與台灣媒體分享了他如何在數位化與AI浪潮下，堅守並詮釋義大利生活藝術的核心精神。他說：「我相信，義式生活本身是一種態度。當然，每個人都有不同的理解，但對我而言，它是一種『把生活過好，卻從不刻意展現』的藝術。」

Bergamaschi進一步指出，Acqua di Parma所推崇的義大利生活風格，並非單純的極簡主義，而是一種深具歷史底蘊的美學態度，可一路追溯至義大利文藝復興時期。當時，像達文西這樣的思想家提出一項關鍵理念：真正的創造力，來自對複雜事物的深刻掌握。這種思維逐漸形塑出一套哲學：真正的優雅，在於精通所有規則，卻不留絲毫費力的痕跡，也就是所謂的「隱藏技藝的藝術」。

他強調：「義式美學的核心，在於讓複雜看起來簡單。」這種精神恰與當代年輕世代的價值觀不謀而合，崇尚少即是多，重視生活的意義，並追求真實而有溫度的存在感。

而面對快速變遷的市場，Bergamaschi指出，Acqua di Parma將以三大方向作為品牌未來的支柱。首先是永續發展，透過「Acqua di Parma Futura」計畫，積極減少塑料使用、推動可回收包材，並持續支持義大利在地匠人，保護傳統工藝的延續，這些手工技藝正是品牌奢華感的根源。

其次是數位化轉型。在數位時代，品牌不僅要與年輕世代溝通，更要「有溫度地」說故事。他指出，社群媒體與電商平台固然重要，但重點是如何透過這些渠道，傳遞品牌文化與情感價值。

最後則是實體體驗的不可取代性。他形容實體店鋪是品牌的「客廳」，提供理容服務、個人化諮詢等沉浸式體驗，這是數位渠道無法完全替代的溫度與人味。

Acqua di Parma在2026年邁入品牌創立110週年，始終維持其獨特的「慢奢」定位。

Bergamaschi相信，品牌未來的成功關鍵，在於持續保持真實性，他也以一句義大利諺語作結：「Quando il vivere bene di tutti i giorni diventa un’arte.」當「把生活過好」成為一種藝術，義式生活的精髓便自然流露，在這個快速的時代，學會慢下來，才是真正的奢華。

