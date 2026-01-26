台中大巨蛋BOT案即日招商 預估投資金額高達500億元

台中大巨蛋配置模擬圖（圖片僅供參考）。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的大巨蛋BOT案，已完成前期準備作業，正式進入招商公開徵求階段，公告期間自即日起至4月27日止，預估投資金額高達約500億元，一舉刷新全國體育建設與運動場館園區開發紀錄，成為台灣規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案件，將以「台中大巨蛋」為核心引擎，打造台灣運動產業發展與創新孵化的重要基地。

運動局長游志祥表示，台中大巨蛋（台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉案），採民間自行規劃提案BOT模式推動，此案園區招商內容核心，為建置具備國際賽事規格的多功能室內棒球場館，結合開放式綠地景觀、公園系統與人本動線設計，打造融合自然環境與城市機能的運動地標空間。

游志祥表示，除室內棒球場館外，園區亦將規劃完善的周邊服務設施體系，包含運動訓練設施、商業服務空間、餐飲休憩、住宿設施、運動科技應用場域及智慧停車與交通接駁系統，使場館不僅服務賽事與活動需求，更成為全年運作的複合型運動生活園區，形成穩定人流與多元營運模式。

運動局表示，「台中大巨蛋BOT案」不僅是體育場館建設，更是台灣運動產業發展結構轉型的重要引擎，透過民間投資動能，預期可有效帶動周邊區域經濟發展、促進就業機會成長，並吸引運動科技、智慧管理、數位服務與創新產業進駐，形塑運動產業聚落與創新生態系。

