還沒上市就曝光？Nike遭勒索Jordan 2027年新品設計藍圖疑外流

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據《SecurityWeek》、《PCMag》、《Cyber News Centre》等外媒報導，全球運動用品龍頭Nike於上週遭駭客組織World Leaks點名，列入其於Tor匿名網路上運作的洩密網站受害名單，該網站設有倒數計時機制，並宣稱若相關贖金要求未獲回應，將公開其所竊取的內部資料。

對此，Nike向外國媒體回應表示：「我們正在調查這起潛在的網路安全事件，並持續評估相關影響與實際情況。」

隨著勒索倒數計時到期，約1.4TB、共18萬8,347份、據稱源自Nike內部系統的資料已陸續在網路上流出。

根據目前已曝光的資料類型顯示，外洩內容涵蓋研發與產品設計相關文件，包括技術包（Tech Packs）、製造計畫（Line Plans）及物料清單（BOM），並涉及鞋款與服飾等多項產品設計檔案。相關資料橫跨多個季度與產品線，同時也包含內部營運與策略文件，時間範圍自2020年至2026年的歷史資料庫。

在超過18萬份疑似外洩的文件檔中，最受外媒關注的是，其中內容涉及Jordan品牌2027年即將上市鞋款與服飾的設計藍圖與工程規格，當中還包含台籍紡織大廠越南廠針對Michael Jordan（MJ）系列所開發的「Airflow」相關文件，如開發規格書與樣品評估表，詳細呈現產品從初期樣品製作、測試到修正調整的完整研發流程。

外媒指出，目前尚無明確證據顯示涉及大規模消費者個人資料外洩，但相關事件仍引發外界對企業智慧財產與商業機密保護的關注。

若未來產品設計與研發資料遭未經授權散布，特別是備受市場關注的Jordan Brand系列，可能對Nike的核心智慧財產與競爭策略造成不利影響，包括增加仿冒風險，並對品牌營收結構與定價策略帶來潛在壓力。

同時，相關資料亦可能被第三方用以推測Nike未來多季的產品方向與創新布局，進而影響其市場競爭態勢與品牌價值。

資安專家鄭加海分析，這起事件顯示攻擊者可滲透內部伺服器，全面掌握研發、供應鏈、策略與合作夥伴等機敏資料。對全球企業而言，機密資料的外洩影響遠超系統安全或修補延遲，為降低相關的風險，他建議，企業應落實「零信任」架構與最小權限控管，減少內部濫用或橫向滲透的可能性，同時針對關鍵資料進行分類與加密，結合異常行為監控機制，並強化事件回應流程與供應鏈安全監測，以提升即時偵測與阻斷潛在入侵的能力。

