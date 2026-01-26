避險情緒沸騰 金價突破5100美元再創新紀錄

金價履創新高。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，在地緣政治不穩定性升高之際，投資人湧入避險資產，使黃金價格屢創新高，26日更一度飆漲突破每英兩（每盎司）5100美元紀錄高點。

現貨黃金26日台灣時間下午5：30分左右飆漲至每英兩5095.84美元，此前一度漲至5110.50美元。2月交割的美國黃金期貨也漲至每英兩5086.30美元，漲幅相當。

請繼續往下閱讀...

在避險需求、美國寬鬆貨幣政策、各國央行買進，包括中國連買14個月，以及創紀錄的ETF流入，使去年黃金價格上漲64%，創1979年以來最大年漲幅。

過去一週，金價屢創新高，今年以來已漲逾18%。

Capital.com高級市場分析師羅達（Kyle Rodda）指出，近期金價的催化劑「實際上是對美國政府與美國資產的信心危機，這些危機是由川普政府上週一些反覆無常的決策所引發」。

美國總統川普上週三突然撤回對歐洲盟友因格陵蘭議題的關稅威脅。週末時，川普揚言若加拿大與中國達成貿易協議，將對其課徵100%關稅。他也威脅對法國葡萄酒及香檳課徵200%關稅，此舉顯然是為施壓法國總統馬克宏加入其「和平委員會」倡議。一些觀察人士憂心該委員會恐削弱聯合國作為全球衝突解決平台的角色。

羅達說，「川普政府已永久改變以往的做事方式，因此現在人們湧向黃金，將其視為唯一的替代方案」。

分析師預測，在全球緊張加劇，以及央行與散戶需求強勁之下，今年金價可能進一步升高至6000美元左右。Metals Focus主管紐曼（Philip Newman）說，「我們預期今年稍後金價將漲至5500美元，隨著投資人獲利了結，金價將週期性回檔，但我們預期每一次的修正都是短暫的，並且將受強勁買盤推動」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法