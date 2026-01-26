獨家》第6屆EPPD登場 將討論落實台美AI供應鏈合作

台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）將於26、27日在華府登場。（彭博檔案照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕台美第6屆經濟繁榮夥伴對話（EPPD）今明兩天於華府登場。據了解，台美EPPD將聚焦美國「人工智慧行動方案」與去年底「矽和平峰會」關注的AI五大領域，台灣也將在會中討論如何落實台美AI供應鏈合作方案。

美國總統川普上任後推出「美國優先貿易政策」、「美國優先投資政策」以及「人工智慧行動方案」（AI Action Plan）等3項政策。

美國國務院上月12日舉辦「矽和平峰會」（Pax Silica Summit），由英國、日本、以色列、澳洲、新加坡及南韓等國代表簽署「矽和平宣言」，正式啟動「矽和平」倡議。本報先前報導指出，台灣雖未加入此多邊架構，我方預計也將在EPPD表達願意積極參與。

據了解，本屆EPPD將討論人工智慧行動方案與矽和平峰會關注的AI五大領域，包含基礎建設、先進製造、能源、稀土和關鍵礦物、可信賴供應鏈和物流等。

台灣在基礎建設、先進製造方面具有優勢，因此可以協助美國以 「台灣模式」打造新產業聚落，作為台美AI供應鏈合作的具體方案，據悉，台灣會在目前正在舉行的EPPD中討論如何落實台美AI供應鏈合作方案。

