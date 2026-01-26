自由電子報
焦點股》聯電：週三法說會 買盤先暖身

2026/01/26 12:59

（記者洪友芳攝）（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）周三召開法說會，今股價反彈，以66元開出，盤中最高達69.5元，截至12點35分，股價來到68.9元，上漲4.1元、漲幅逾6%，成交量超過17.8萬張，居台股買超量第四，儼然法說行情提早開跑。

聯電上週股價突破70元大關，但受合作夥伴英特爾財測不佳影響，股價連二跌，但外資上週五大買聯電61,879張，投信則賣超27,258張、自營商賣超1,709張，三大法人合計買超32,912張；元月開春以來，外資累計買超聯電達409,309張，投信則賣超99,993張，自營商買超32,674張，三大法人合計買超341,988張，外資持股比上升至32.61%。

聯電去年第四季合併營收為618億元，季增4.5%，較預期為佳；全年合併營收累計為2375.53億元，年增2.26%，創歷年次高。公司先前法說會預估2025年第四季晶圓出貨量將與上季持平，美元平均售價（ASP）持穩，營收約持平，產能利用率略降至74～76％，毛利率也略降至27～29％區間，實際營收較預期為佳。

聯電2025全年合併營收2375.53億元，年增2.26%，創歷史次高紀錄。法人預估，聯電去年稅後每股盈餘（EPS）有望挑戰4元，較上一年為高。今年在AI落地需求特殊製程增多帶動下，聯電可望平穩成長。

