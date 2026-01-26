去年12月製造業測驗點連6升 台經院上修2026經濟成長4.05％

台經院今公布2025年12月3大產業營業氣候測驗點。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今公布今年元月國內總體經濟預測暨景氣動向調查，12月製造業測驗點連續六個月上揚， 台經院預測2026年我國經濟成長率為4.05%，整體成長模式預期將轉為「內外皆溫」，民間消費動能回升，產業景氣分歧情況亦較先前改善。

台經院今公布2025年12月3大產業營業氣候測驗點，製造業營業氣候測驗點97.22點，月增3.61點，呈現連續六個月呈現上揚態勢；服務業營業氣候測驗點92.44點，月增1.21點，連續三個月上揚；營建業營業氣候測驗點102.45點，較上月小幅上升2.31點，止跌回升。

台經院表示，全球經濟仍具一定韌性，2026年整體成長動能預期將較2025年略為趨緩或持平。影響經濟前景的關鍵因素包括人工智慧（AI）產業發展進程、美國關稅政策及中國生產過剩問題，且對各主要經濟體的影響程度不一。

台經院指出，整體全球景氣呈現分化發展格局，其中美國受惠於AI投資與政策支撐，成長相對穩健；歐元區與英國則受關稅、中國競爭壓力及財政限制影響，經濟動能轉弱；日本雖推動關鍵產業投資，但出口仍受制於關稅；中國則在內需疲弱與房市低迷下承受較大壓力。

國內製造業方面，AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，帶動相關產品拉貨動能維持強勁。同時，隨著川普關稅政策的不確定性淡化，加上國際科技大廠對AI發展前景持續看好，推動12月測驗點持續上揚；服務業受惠於聖誕節、跨年、尾牙及演唱會等活動帶動人流，加上業者透過聯名合作、促銷與新品策略，並同步推進海外布局、擴大營運版圖，帶動餐旅業對景氣表現優於上月調查。

營造業方面，年底公共工程進入趕工期，加上半導體廠務工程持續推進，帶動當月景氣看法轉佳。但隨營建剩餘土石方相關新制上路，去化管道與執行面問題逐步浮現，可能影響後續工程進度，使營造業對未來半年景氣看法轉趨持平。不動產業方面，受新成屋集中完工交屋及先前政策略微調整，12月交易量呈現月增，但年減幅仍顯示房市交易量處於低檔。展望未來，房貸政策、信用管制續行、建商餘屋量及土石方政策改善進度，將持續左右房市表現，短期內景氣依舊處於調整階段。

台經院調查，經過模型試算後，2025年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高。其中，12月製造業測驗點連續六個月上揚，服務業亦呈連續三個月上揚。最後，在2026年總體經濟展望方面，整體成長模式預期將轉為「內外皆溫」，民間消費動能回升，產業景氣分歧情況亦較先前改善。鑑於淨外需、投資及民間消費表現均優於原先預期，台經院最新預測，2026年我國經濟成長率為4.05%，較2025年11月預測值上修1.45個百分點。

