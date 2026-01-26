川普威脅祭100％關稅 加拿大總理急滅火：絕不與中國簽自貿協定

加拿大總理卡尼。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普25日重砲抨擊，指控加拿大正淪為中國商品進入美國市場的「轉運站」，並威脅若加拿大繼續與北京靠攏，將對所有加拿大進口商品徵收100%報復性關稅。面對川普的雷霆之怒，加拿大總理卡尼（Mark Carney）緊急出面澄清，強調加拿大「絕無意願」與中國或任何非市場經濟體簽署自由貿易協定（FTA）。

根據《美聯社》報導，這場北美貿易風暴的導火線，源於加拿大近期的政策轉向。2024年，加拿大曾追隨美國步伐，對中國電動車（EV）課徵100%關稅。然而，為了換取北京解除對加拿大油菜籽、豬肉與海鮮的報復性制裁，卡尼政府在本月稍早「脫隊」，同意大幅調降中國電動車關稅。

請繼續往下閱讀...

根據新規，加拿大允許每年約4.9萬輛中國電動車以僅6.1%的低關稅進入市場。卡尼辯護稱，這僅是解決雙方貿易爭端的「修正措施」，並非全面開放。但在川普眼中，這是對「北美堡壘」的背叛。

川普在社群媒體上火力全開，發布一張將加拿大、委內瑞拉、格陵蘭全部納入美國版圖的合成地圖，暗示加拿大乾脆成為美國的「第51州」。他發文譏諷：「中國正在成功且徹底地接管曾經偉大的加拿大。看到這發生真可悲。我只希望他們能放過冰球！（I only hope they leave Ice Hockey alone!）」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也透過《ABC》專訪補刀，痛批卡尼此舉只是為了向達沃斯（Davos）論壇的全球主義者朋友「唱高調」（virtue-signal），美國絕不會容忍加拿大成為中國廉價商品傾銷美國的破口。

卡尼籲「中等強國」團結 抗衡大國脅迫

面對美國的極限施壓，曾任央行總裁的卡尼試圖採取「結盟戰術」。他在達沃斯論壇上暗批川普的單邊主義，呼籲全球「中等強國」必須團結一致，否則「如果你不在餐桌上，就會出現在菜單上」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法