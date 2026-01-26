傳美日聯手「匯率檢查」、日圓狂升 ! 分析師曝 : 日圓空頭恐遭血洗

近日，紐約聯邦儲備銀行罕見「詢價」，被市場視為美國準備「親自下場」救市的關鍵信號。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著日本債券殖利率飆升且貨幣持續承壓，市場正密切注視著一個可能改變全球匯市格局的信號，美國是否正在準備「親自下場」協助日本。市場傳出，日美將合作干預匯市，實施「匯率檢查」；消息一出，導致日圓狂升。

對此，中媒指出，日前紐約聯邦儲備銀行罕見「詢價」日圓，這一動作被視為美國準備「親自下場」救市的關鍵信號。倘若美日聯手干預成真，不僅意味著日圓空頭將遭遇血洗，更可能引發市場對「廣場協議2.0」的聯想，徹底重塑全球匯市與風險資產的定價邏輯。

據報導，日銀總裁植田和男上週五在記者會上並未對追加升息釋出積極訊號，導致日圓兌美元匯率一度走貶至159.2附近。但隨後短短約10分鐘內，日圓急升逾1%，劇烈波動引發市場高度關注，並揣測日本當局可能已啟動「匯率檢查（Rate Check）」。

來自倫敦的金融經紀商指出，在美國財務部的指示下，聯準會（Fed）在23日進行了（作為干預匯市前一個階段的）匯率檢查」，且部分金融機構也確認了此事。市場認為，美國當局此舉暗示干預行動可能不是由日本單方面進行，而是日美當局合作的「協同干預」的警戒攀高、加速日圓走升。

分析師指出，此次行動極為罕見。根據紐約聯邦儲備銀行網站數據，自1996年以來，美國僅在3個不同場合干預過匯市，最近一次是在2011年日本地震後，與G7國家聯手賣出日圓以穩定市場。

媒體引述知情人士透露，上週五在日本央行會議表現中立後，日圓最初是遭到市場拋售。但在美東時間上午11點剛過，這時間通常是外匯市場流動性最充裕的時刻，紐約聯邦儲備銀行上週五在美國財政部的指示下，致電各大金融機構詢問美元兌日圓的匯率報價。

這項舉動通常被視為直接干預匯市的前兆，甚至是美國準備協助日本支撐日圓的關鍵訊號。市場解讀，美日當局已準備好聯手遏制日圓跌勢，引發了大規模的日圓空頭回補。隨著日本央行面臨維持債市穩定與遏制通膨的雙重壓力，這場由美國參與的匯率保衛戰，可能對美元、美債以及全球風險資產產生深遠影響。

