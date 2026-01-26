焦點股》藥華藥：新藥獲美國NCCN推薦 股價狂漲

藥華藥Ropeg拓展新適應症ET傳捷報，取證前即先獲NCCN推薦。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕藥華藥（6446）上週宣布，旗下新藥Ropeg用於新適應症原發性血小板過多症（ET）獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）推薦，列為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類首選療法。在正式取得藥證前即先獲國際權威診療指南的高度肯定，為Ropeg的ET美國市場布局再下一城，帶動今日藥華藥股價大漲，截至9:37分，股價暫報654元、漲幅9%， 成交量4847張。

藥華藥指出，Ropeg目前已連續超過三年獲NCCN持續推薦為真性紅血球增多症（PV）的治療選項，並為唯一同時於高風險及低風險PV治療選項中，均列為首選的藥物。此次進一步獲NCCN推薦用於ET，將有助於擴大Ropeg於MPN領域的應用範圍，支持Ropeg於全球MPN市場領先地位。

請繼續往下閱讀...

藥華藥表示，未來公司將持續與NCCN MPN專家小組保持積極且密切的溝通，並即時補充提供後續新增之臨床數據，以支持Ropeg於更廣泛的ET患者族群之臨床應用。同時，公司依既定計畫持續推進各國ET藥證申請，並已接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，Ropeg藥證申請的審查完成目標日期（PDUFA date）為2026年8月30日，有望成為近30年來首獲FDA核准用於ET的新藥。

今年以來，外資買超藥華藥7749張，帶動藥華藥股價本月已大漲40%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法