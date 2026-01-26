加拿大向北京靠攏 貝森特暗酸卡尼：態度「180度大轉彎」

美國財政部長貝森特。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）暗示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）與中國達成協議降低部份貿易壁壘，此舉簡直是「180度大轉彎」，進一步強化了美國總統川普（Donald Trump）對加拿大的最新關稅威脅。

貝森特週日（25日）在美國廣播公司（ABC）「本週（This Week）」節目上表示，幾個月前，加拿大人與美國一起對中國鋼鐵徵收高額關稅，因為中國存在傾銷行為，歐洲人也採取了同樣的做法。然而現在看來，卡尼似乎已經改變了立場。

加拿大本月同意將4.9萬輛中國電動車的關稅降至6％，取消了先前100％的附加稅，這是旨在重建與北京關係一項廣泛協議的一部份。卡尼表示，預計在與中國國家主席習近平會晤後，中方將降低對加拿大油菜籽的關稅。

川普本人和美國政府主要官員都譴責了這項雙邊協議，並警告可能會產生一些後果，包括對加拿大商品加徵關稅，這也可能代表著原定於夏季舉行美墨加自由貿易協定的重新談判前景將十分艱難。

貝森特週日表示，如果加拿大與中國簽訂自由貿易協定，並允許自己成為人為廉價商品進入美國供應鏈的地方，尤其是在汽車製造業方面，那麼加拿大可能面臨美國100％的關稅。貝森特還警告，如果協議的進展超出已宣佈的範圍，中國也可能面臨包括關稅在內的額外懲罰。

貝森特指出，美國與加拿大的市場高度整合，商品在生產過程中可能要跨境多達6次，因此絕不能讓加拿大成為中國向美國傾銷廉價商品的入口。

加拿大負責美加貿易的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）週六（24日）則澄清，渥太華並未尋求與中國達成自由貿易協定，卡尼與習近平之間的協議旨在解決關稅爭端。

卡尼上週在達沃斯世界經濟論壇上發表的演說備受關注，卡尼當時表示，中等強國需要聯合起來，對抗世界超級大國「咄咄逼人的脅迫」，這名加拿大總理沒有點名任何國家，但許多觀察家認為他的言論是針對美國的。

貝森特週日直言，除了在達沃斯向他的「全球主義朋友們作秀」之外，他不確定卡尼這趟的目的是什麼。

