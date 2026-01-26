黃金突破5000美元大關 再創歷史新高

週一（26日）黃金價格突破5000美元大關，再創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，投資人紛紛湧入避險資產，黃金延續了歷史性的漲勢，週四（26日）金價飆升至每盎司5000美元以上的歷史新高。

《路透》報導，現貨黃金上漲0.94％，至每盎司5029.62美元；2月交割的黃金期貨上漲1.02％，報每盎司5029.70美元。

獨立分析師諾曼（Ross Norman）表示，今年黃金價格預計將達每盎司6400美元的高位，平均價格為每盎司5375美元。

美國與北約之間因格陵蘭島議題而日益加劇的摩擦，為今年黃金價格的上漲注入了新的動力，因為市場預期未來金融和地緣政治將出現更多不確定性。

在地緣政治方面，美國斡旋下，烏克蘭和俄羅斯週六（24日）在阿布達比結束了第2天會談，但未能達成協議，儘管俄羅斯夜間空襲造成超過100萬烏克蘭人在嚴冬斷電，但雙方仍計劃在本週末繼續會談。

美國總統川普（Donald Trump）週六也提到，如果加拿大堅持與中國達成貿易協議，將對加拿大徵收100％的關稅，並警告加拿大總理卡尼（Mark Carney），相關協議將危及加拿大。

受到美國貨幣政策放鬆、央行需求以及交易所創紀錄的資金流入支撐，黃金價格在2025年飆升了64％。

其他貴金屬方面，現貨白銀上漲1.85％，報每盎司104.85美元；現貨鈀金漲0.22％，至每盎司2014.50美元；現貨鉑金則跌0.21％，報每盎司2762.25美元。現貨白銀價格在週五（23日）首度突破每盎司100美元，延續了去年147％的漲幅。

