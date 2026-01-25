10款車耐操、不易故障可跑破20萬公里 豐田、本田數字最漂亮

Toyota Prius經濟實惠、性能可靠，堪稱市場上最好的緊湊型汽車，根據MotorBiscuit報導，Prius的電池「幾乎堅不可摧」。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有一輛行駛里程超過20萬公里的汽車並非關乎面子，而是近乎必要的財務規劃。如今汽車比幾年前耐用得多，但這並不意味著某些中古車的性能就遜於新車。

有些中古車的設計壽命確實很長。《消費者報告》（Consumer Reports，CR）最近發布了一份榜單，列出了10款最不容易故障的新車、小型貨車、皮卡和SUV，這些車型最有可能行駛超過20萬公里，上榜的車款都是豐田或本田。

《富比士》雜誌指出，美國乘用車的平均車齡約為12.5，許多車輛的行駛里程可達20萬至30萬公里。當然，前提是它們在其使用壽命期間都得到了定期維護。根據《消費者報告》的說法，幾乎任何汽車只要投入足夠的資金，都能行駛20萬英里甚至更遠。

以下是10款使用壽命可能超過一般新車的車型，以其行駛里程最高排名。

1. Toyota Sequoia

無論你查閱《消費者報告》或iSeeCars的評測，都會發現豐田在可靠性排名中佔據主導地位。令人驚訝的是，Toyota Sequoia在iSeeCars的排名中排名第一，而且很有可能行駛里程超過30萬公里。

2. Toyota Land Cruiser

對於任何一輛車來說，30萬公里都是一個很大的數字，但Toyota Land Cruiser以其耐用性而聞名，因此購買一輛行駛里程在100萬到20萬公里之間的二手車不應該阻止任何潛在買家購買它。

3. Chevrolet Suburban

Suburban的行駛里程可達26萬5000公里以上，是SUV中最耐用的車型之一，比其競爭對手福特Expedition、道奇 Durango和Jeep Wagoneer更可靠。

4. Toyota Tundra

經常使用的卡車在行駛里程數較高時可能會出現結構或機械問題，但這款豐田卡車一直暢銷，享有可靠性和耐用性的良好聲譽，輕鬆行駛里程超過25萬英里。

5. GMC Yukon XL

在 iSeeCars 評選出的使用壽命最長的頂級車款中排名第五，Yukon XL可以輕鬆使用20年。根據MotorBiscuit報導，這款巨型SUV的車主反映，車內電子設備、動力設備和車身完整性方面存在問題，但引擎、變速箱和燃油系統性能方面的問題卻很少見。

6. Toyota Prius

Prius經濟實惠、性能可靠，堪稱市場上最好的緊湊型汽車，而且根據MotorBiscuit報導，Prius的電池「幾乎堅不可摧」。未來或許是電動車的天下，但就目前而言，混合動力車才是主流。《消費者報告》將Prius評為所有小型轎車中可靠性、價格和客戶滿意度最高的車款。

7. Chevrolet Tahoe

RepairPal對Tahoe的可靠性和維修機率的評價並不高（在26 款中型SUV中排名第21位），但雪佛蘭Tahoe非常省油，其終身行駛里程將超過許多競爭對手。

8. Honda Ridgeline

根據 HotCars報導， 對於那些既想要卡車的實用性又想要轎車的性能的人來說，如果謹慎駕駛並定期保養，Ridgeline 的使用壽命可達30萬公里。

9. Toyota Avalon

根據MotorBiscuit報導，二手Avalon車主至少可以保證擁有十年或更長時間的所有權。雖然Avalon已於2022年停產，但其耐用性一直位居二手車市場里程數最高的車輛之列。

10. Toyota Highlander Hybrid

這款三排座中型跨界SUV以其可靠性而聞名。根據 RepairPal的數據，如果沒有長期天氣損壞，Highlander Hybrid的預期壽命至少為30萬公里，每年的維修費用約為489美元。

