霍諾德同框國旗！Netflix工程師親吐最怕DDoS攻擊 台灣人秒懂

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手成功登頂台北101。（記者方賓照攝）

〔財經頻道／綜合報導〕美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold） 今（25日）徒手成功登頂台北101，全程由串流平台Netflix進行直播，除了台灣民眾為他喝采，不少國際媒體相當關注，因他的攀登101舉動，讓台灣國旗飄揚畫面也出現在美媒《紐約郵報》。一位Netflixe工程師在社群平台發文稱，自己負責Security，緊盯流量，以防真的被DDos時，可以馬上處理，還強調真的很怕Netflixe被DDoS，因為一直出現「台灣」跟「國旗」。網友表示，駭客講的委婉，其實就是中國人。

霍諾德今徒手成功登上508公尺高的台北101樓頂，不僅震撼全球，也讓不少國人感動落淚。這場壯舉背後，101董事長賈永婕的「宣傳小心機」意外成為亮點，政治評論員黃暐瀚更自爆，看到畫面中出現中華民國國旗的瞬間眼淚便止不住。

年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴，稍早也在臉書發文恭喜霍諾德成功挑戰攀爬台北101，讓世界也看到台灣，她感動表示：「這一幕和國旗同框，真的令人感動。」

一位Netflixe工程師billcccheng在社群平台Threads，發文分享這場直播所承受的壓力，不過，由於這名工程師設定為不公開，目前無法看到其在個人平台所PO的文章，也無法核實。

這篇PO文經網友轉發，billcccheng寫道：「身為Netflixe工程師，來蹭一下Netflixe直播Alex Honnold徒手攀台北101。首先Alex真是太厲害了，完成世界壯舉。」

billcccheng說，這次看他攀台北101，我應該比其他人更緊張，一是看任何爬台北101都會緊張吧。二是我的組負責Security，所以將電腦搬到電視前面，緊盯Netflixe流量，以防真的被DDos出事時，可以馬上處理。

他還強調，真的很怕Netflixe被DDoS，因為一直出現「台灣」跟「國旗」。billcccheng在文末不忘強調，第二個壓力遠遠大於第一。

DDoS攻擊主要手法為發出大量連線請求，消耗系統服務量能，達到干擾之目的。對於billcccheng的壓力，台灣網友稱，「看到負責security我以為是要防無人機攻擊」、「駭客講的委婉，其實就是中國人」。有網友說，「真的要防啊，那個只要看到台灣跟青天白日旗就中風的國家有多....」。

網友轉發Netflixe工程師在社群平台分享直播Alex Honnold，徒手攀登台北101所承受的壓力。（圖取自網路）

