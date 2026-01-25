台美關稅貿易協議影響評估 經部：我傳產獲較日韓更有利競爭條件

經濟部表示，台美對等貿易協定（ART）拍板台灣對等關稅調降至15%且不疊加原稅率（MFN），表面上看似稅率與日韓齊平，但實際上我國傳產反而獲得相對優勢。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）拍板台灣對等關稅調降至15%且不疊加原稅率（MFN），經濟部表示，表面上看似稅率與日韓齊平，但實際上相對於過往出口的高關稅，我國傳產反而獲得相對優勢，是更有利的競爭條件。

經濟部次長何晉滄明天將赴立法院財委會，就「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨的影響與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

根據經濟部書面報告，經濟部委託智庫推估我國出口、產值及就業所受到的衝擊已大幅減緩。其中，產品出口美國金額從「-7.5%至-5.75%」 變 為「0.04%至0.08%」，產業產值從「-1.4%至-1.3%」變成「 +0.01%至+0.02%」；GDP影響從「-0.78%至-0.3%」變成「0.00%至0.01%」；工業就業人數影響從「-3.6萬人」變成「+206人至+329人」。

經濟部指出，此次台灣爭取到15%對等關稅不疊加，替我國傳統產業營造更有利的競爭條件，過去因台美間未簽署貿易協定，我國工業產品出口美國關稅稅率相較日本、韓國高，現因台美簽訂了15%的對等關稅且不疊加原稅率，「表面上與日韓齊平，但實際上相對於過往出口的高關稅，我國業者反而獲得了相對優勢」。

經濟部續指，以工具機產品為例，過去我出口美國關稅為4％，競爭對手日本為2.6%、韓國0%，現對美

出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於對美出口金額提升。

經濟部續說，其他傳統產業包括機械產業、汽車零組件，在稅率與日、韓等競爭對手拉齊後，有助提升上述產業在美國的市場競爭力；在自行車、水五金、手工具產業部分，此次我國取得較中國及越南等競爭對手更優惠稅率，大幅提升競爭優勢；其他包含塑膠、紡織、醫療器材產業，稅率同樣優於競爭對手。

