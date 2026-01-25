習近平被騙氣瘋！農發行9兆假貸款炸開 「他」被抓了

中國農發行涉農貸款數據造假，政策研究室主任吳飈被查。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕中媒《財新》披露，中國三大政策銀行之一的中國農業發展銀行（農發行），已陸續有十幾家分行因金融統計管理違規被人民銀行（人行，中國央行）各地分行處罰，吞下高達1700萬人民幣（以下同，7650萬元）的天價罰單。據悉農發行因涉及2兆人民幣（約台幣9兆）假貸款，中紀委還抓走了農發行原政策研究室主任吳飈。財經網紅小翠直指，中國政策性銀行的政策研究室主要是執行國家政策，如今習近平將整個政策研究室團滅，顯見有多生氣。

《財新》指出，中國人民銀行寧夏回族自治區分行15日發布行政處罰訊息顯示，農發行寧夏回族自治區分行收到111.5萬元（約台幣502萬）罰單，原因是違反金融統計管理相關規定。

根據財新統計，2025年第三季以來，中國三大政策銀行之一的農發行，已陸續有10多家分行因金融統計管理違規，被人民銀行各地分行予以行政處罰，罰單總額超過1700萬元，處罰時間落在2025年10月至2026年1月。

人行所開出罰單涉及農發行多家省級分行，處罰金額從50萬至150萬元（約台幣225萬至675萬）不等，且均有警告處分。

報導稱，目前只有披露一部分處罰訊息，後續還會有農發行分行因為同一原因被罰。一位接近監管部門的人士透露，幾乎每家分行都因此受到人行處分，且檢查農發行上報的涉農貸款數據時，「發現比較大的偏差」。

根據財新獲悉的訊息，2025年下半年人行對金融機構呈送的統計數據展開檢查，發現農發行「多報大約2兆的涉農貸款」。

中國農發行涉農貸款數據造假，遭中國人民銀行重罰。

對此，財經網紅小翠在YT頻道「小翠時政財經」解釋，儘管習近平看起來大權在握，底下人卻沒少蒙騙他，整個中國現在看起來千瘡百孔，農發行從上到下都在造假，生出2兆的假涉農貸款，詐騙習近平，這筆金額足足是農發行所有涉農貸款總額的4分之1。

她說，習近平相當震怒，直接撤掉農發行最核心的政策研究部門，抓走了原主任吳飈。人行緊接著開出高達1700萬罰款，這是第一次中國政策性銀行集體違規、集體受罰的案件。

她直指，由於農發行的涉農貸款數據造假，可以想見習近平的三農政策（針對農民、農村、農業問題所制定的政策）整個都歪了。至於2兆到底進了誰的口袋，無非是房地產及地方政府。地方政府太窮，打起政策性銀行主意，拿錢去填坑。

小翠稱，在中國金融體系中，政策性銀行與地方政府的關係，就像是同在一艘船上的體制內親兄弟，彼此的利益高度一致。農發行有KPI壓力，必須借助地方政府的力量幫忙，銀行高管可完成KPI升官發財，地方政府拿到錢發展經濟，各取所需，風險並非首要考量。特別是地方政策近年以債養債，綁架整個金融系統。

小翠並指出，農發行因數據造假事件，政策研究室團滅，這個部門是專門執行習近平的宏觀政策，如今新設立數據管理與應用部門，主要是人行意識到金融數據失真，已經讓整個國家的宏觀政策都走偏了。

小翠說，「近幾年習近平那些贏麻了的發言，都成了笑話」，中國整個宏觀經濟體系似乎都陷入了一種自我欺騙的敘事。在經濟上行時期，（數據失真）問題可能不會太嚴重，如今面臨經濟下行，風險集中爆發的階段，就是一種相當危險的作繭自縛。

