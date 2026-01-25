Costco便宜烤雞 外媒揭不為人知內幕

Costco招牌烤雞長年維持在低檔價格。（美國4.99美元，台灣約189元）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco烤雞在零售業中被稱為「虧本引流商品」（Loss Leader Pricing），也就是說，它故意以低於成本的價格出售，目的是吸引顧客進店，並希望他們購買更貴的商品。招牌烤雞（1450公克）長年維持在低檔價格（美國4.99美元，台灣約189元）。

外媒Mshed報導關於Costco烤雞供應商的種種不為人知的內幕。Costco之所以能夠維持如此低廉的烤雞價格，是因為它採用了一種名為「垂直整合」的策略，即掌控烤雞生產的每一個環節。然而，便宜的烤雞雖獲得不少消費者青睞，但在美國雞肉加工廠一直被揭發受到沙門氏菌感染的風險質疑，此外，飼養的過程和永續環境的保護也受到持續的批評。

Costco透過位於內布拉斯加州弗里蒙特的林肯優質家禽加工廠（Lincoln Premium Poultry）來實現「垂直整合」供應。該廠於2019年正式投產，據報耗資4.5億美元。

Costco一直公開表示致力於永續發展和環境保護。該公司也一直強調動物福利的重要性，並在其設施中採用人道做法。然而，林肯優質家禽公司的問題卻與這些說法相悖，這些問題不僅影響Costco的顧客，也影響到社區居民以及被加工的雞隻。

自2019年開業以來，該工廠一直飽受沙門氏菌疫情的困擾，而內布拉斯加州弗里蒙特市及其周邊地區的居民也抱怨水污染和惡臭。

此外，還有虐待動物的報告，有些人聲稱惡劣的飼養環境與頻繁爆發的沙門氏菌疫情直接相關。

Costco估計每年售出數百萬隻烤雞，考慮到其雞肉加工廠存在的沙門氏菌風險，這一數字令人極為擔憂。然而，自林肯工廠投入運作以來，尚未有關於Costco烤雞導致食源性疾病的報告。

沙門氏菌這種細菌會導致食用後出現噁心、腹瀉等不適症狀，而雞肉是罪魁禍首之一。雖然徹底煮熟雞肉是降低食源性疾病風險的關鍵，但生產者也必須盡到自己的責任。

一項社區郵件宣傳活動凸顯居民對居住在即將建成的林肯優質家禽加工廠附近的普遍擔憂。這些擔憂包括水和空氣污染，以及房產價值下降。

工廠正式投產僅三年後，人們在井口保護區內發現了含有死雞的堆肥堆。該保護區距離水井非常近，有物質滲入供水系統的風險。儘管有這些風險，官方最終認定林肯優質家禽公司並無不當行為。

在台灣的好市多烤雞儘管價格無敵，但對於烤雞的品質與口感，網路上的評價卻呈現兩極分化。有人認為味道不足、肉質過於軟爛，最常被詬病的，是品質不穩定的問題。

許多消費者都曾有過不愉快的經驗，切開後發現靠近骨頭的部位仍是帶血的粉紅色，明顯未完全烤熟。有經驗的顧客建議，買回家後最好再用自家烤箱或氣炸鍋回烤，一來確保完全熟透。

