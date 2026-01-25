輝達董事德雷爾驚傳辭職 持股市值高達8.1億元

輝達（NVIDIA）董事會出現變動!公司董事德雷爾（Persis Drell）已於1月20日正式辭職。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）董事會近日出現變動!根據公告，輝達董事德雷爾（Persis Drell）已於1月20日辭職。消息一出，引發業界關注。

綜合媒體報導，輝達23日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中披露，德雷爾自1月20日起辭去董事會職務。文件指出，德雷爾離職的原因是追求新的職業機會，並非因對公司運營或政策存在任何異議。

德雷爾辭職後，輝達董事會成員將減至10人，其中包括執行長黃仁勳（Jensen Huang），同時也留下了薪酬委員會的空缺。

報導指出，德雷爾自2015年加入輝達董事會，曾任史丹福大學工程學教授，專業涵蓋物理、材料科學與工程領域。根據最新持股報告，德雷爾持有約14.3萬股輝達股票，市值約2600萬美元（約折合新台幣8.1億元）。

輝達23日股價收在187.67美元，漲幅1.6%。

