紐西蘭要小心？中國1水果殺進越南 價格跳水創新低

〔財經頻道／綜合報導〕越媒報導，由於供應量激增，從中國進口的奇異果售價創歷史新低，每公斤跌至 8 萬越南盾（約台幣96元）。這在一定程度上打破紐西蘭和法國奇異果的市場主導地位。

《越南快訊》報導，中國奇異果正以超低價在越南超市販售。胡志明市的Loan女士驚訝發現，超市裡出售的中國產綠色奇異果每盒6顆售價4.9萬越南盾（59元），黃金奇異果售價則為6.9萬越南盾（約台幣83元）。每盒重約550至600克，這意味每公斤價格介於8萬至12萬越南盾（約台幣96至144元）之間，具體價格取決於品種。Loan直言，奇異果的價格異常低廉。

不只綠色和黃金奇異果價格便宜，就連中國國產的紅肉奇異果也以每盒4顆（約450克）4.9萬越南盾的價格出售，相當於每公斤約10.9萬越南盾（約台幣131元）。這個價格遠低於先前被視為高檔水果的進口紅肉奇異果。

報導說，在Go!、Bach Hoa Xanh和Kingfood等大型連鎖超市，大多數價格較低的奇異果都來自中國。同時，紐西蘭和法國的奇異果仍處於較高的價格區間。例如，在WinMart超市，紐西蘭綠色奇異果售價約為每公斤13.9萬越南盾（約台幣167元），與往年相比價格頗具吸引力，仍遠高於中國產奇異果。

多家連鎖超市的代表稱，往年超市貨架上的奇異果主要產自紐西蘭，而中國奇異果則大多透過線上平台或廉價水果店銷售。近年來，中國奇異果的品質提升，外觀更加統一，一旦達到控制標準，這些產品即可進入超市系統，並明確標示產地。

一般水果店裡，中國奇異果的售價更低。許多地方的綠色奇異果標價約為每盒4.5萬越南盾（約台幣54元），相當於每公斤6萬至7萬越南盾（約台幣72元至84元）。中國黃金奇異果的價格為每公斤12萬至13萬越南盾（約台幣144元至156元）之間，遠低於紐西蘭和法國黃金奇異果價格。紐西蘭和法國黃金奇異果目前的價格約每公斤18萬至28萬越南盾（約台幣216元至336元）之間，具體價格取決於品種和大小。

一家向胡志明市連鎖超市供貨的水果進口公司代表稱，中國奇異果產量高、勞動力成本低、規模化生產，因此具有優勢。同時，紐西蘭和法國奇異果則憑藉著較高但穩定的價格，穩居中高端市場，目標客戶是那些願意為品質和品牌買單的消費者。

