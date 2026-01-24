AI太燒錢1季新增3.4兆債務 分析師：恐危及整體經濟

AI債務如滾雪球般膨脹。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華盛頓郵報報導，根據穆迪分析（Moody’s Analytics）的數據，2025第4季美國大型科技公司發行的公司債達1087億美元（3.4兆台幣），創空前紀錄，為前一季近兩倍。該舉債趨勢料將延續至2026年，光是今年前兩週，相關公司就發行了155億美元（4864億台幣）的債券。

報導說，隨著甲骨文、Alphabet與Meta等公司將大筆資金投入資料中心，以及運作所需的能源系統之際，相關科技巨頭正承擔創紀錄的債務水準，這標示著人工智慧（AI）熱潮邁入新的篇章。

目前為止，投資人對於科技企業令人瞠目結舌的現金流感到放心。過去20年，Google、微軟、Meta、亞馬遜與蘋果等大型科技公司打造了史上獲利最可觀的商業模式，去年第3季，Google營收逾1000億美元，利潤超過30%。上述5家公司與AI寵兒輝達、博通及台積電都是兆元級企業。

然而一些經濟學家與分析師指出，鉅額的新債券正將風險擴散至整體經濟，因為數千億美元資金正投入於獲利潛力尚不明確的技術上。

穆迪首席經濟學家桑迪（Mark Zandi）說，「這是鉅額債務，而且突然之間膨脹」。當企業舉債為高風險項目融資時，「確實使更廣泛的金融系統面臨風險，如果金融系統陷入風險，更廣泛的經濟也將如此」。

創投家凱德羅斯基（Paul Kedrosky）表示，與兩年前相較，科技業突然成為投資級公司債最大發行者。

由於訓練與運作AI演算所需的算力與能源超過之前任何的科技形式，因此在AI競賽中保持領先所費不貲。Google、微軟、亞馬遜與Meta在財報中表示，光是2025年其集體投入在AI資料中心的資金就超過3000億美元。

報導說，如果他們持續以如此速率投入資金，可能必須舉債更多。凱德羅斯基指出，「如果這些公司那麼賺錢，為什麼要舉債融資？這讓人對於正在發生的事情規模有點了解」。

