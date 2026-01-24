快改過來！3種情況讓你淪為下流老人

退休後失去收入，許多長者會擔心老年破產。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕為了消除老年破產的焦慮，必須放棄「一切都會好起來的」這種自滿的想法，開始做好準備。日本專家指出，老後破產通常具有3種共同特徵，一是過度自信認為僅靠退休金就能生活；二是低估退休支出；三是忽略房貸等過高的固定支出。

《Trill Trill》指出，即使你在工作期間一切順利，退休幾年後，家庭財務狀況也可能突然崩潰，所謂的「老年破產」並非發生在別人身上的事。退休後破產的人和不破產的人之間有著明顯的區別，那些陷入財務困境的人通常具備3個共同特徵。

曾在金融機構任職長達17年的河野義廣指出，老年破產者和老年不破產者之間最大的區別在於他們「對未來有很高的遠見」。他說，老年破產的人大都抱持不切實際的樂觀態度，認為事情總會好轉，所以遲遲不做具體的準備。至於那些能安度晚年的人則會模擬自己的退休生活，準確地確定自己需要多少錢，並在工作期間開始累積資產。

如果你在退休前沒有做好充分準備，可能會落入意想不到的陷阱。第一個陷阱是過於自信認為僅靠退休金就能生活。退休金通常相當於您工作收入的50%到60%左右。對於自僱人士或自由工作者來說，這個比例可能更低。如果您退休後仍然像工作期間一樣享受外出用餐和旅行，家庭預算很快就會出現赤字。

突然降低生活水準在心理上難以適應，在工作期間，您應該逐步審視自己的固定支出，並開始累積長期資產也很重要。如果50歲以後才開始投資，請務必選擇保守的投資策略。

第二個陷阱是低估退休支出。退休後難免會遇到一些意想不到的開支，例如醫療費用、照護費用或子女扶養費。如果你忽略了這些意外開支，一旦出現突發情況，可能不得不動用退休金，導致資金突然耗盡。因此，不要錯過開支減少的機會，例如子女獨立生活之後，重新計算你需要的資金，包括退休儲備金。

第三個陷阱是忽略過高的固定成本。隨著收入減少，沉重的固定支出正給您的家庭財務帶來壓力。房貸是最需要謹慎的地方，為了應對疾病或房屋維修等突發情況，最好「留一些現金而不是一次性還清」。在合理的範圍內，可以考慮提前還款或進行再融資。

此外，退休後也可以搬到適合自己經濟能力的房子，同時減少保險範圍，但切記，一旦取消保險，年老時將很難重新投保，因此請仔細審查個人的保險。

河野義廣建議，為了消除老年破產的焦慮，不妨詳細模擬您的退休收入和支出、審查住房和保險等固定成本，也要做好應對意外醫療和護理需求的準備。改善對未來的規劃並採取實際措施，是實現財務獨立和安享晚年的最佳途徑。

