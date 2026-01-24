中油僱員甄試錄取率約10％ 起薪3.7萬到4萬元不等

中油進行僱用人員甄試第二試，包括引體向上等體能測驗。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油公司2025年僱用人員甄試第二試，今（24）日起一連兩天，分別於臺北、高雄兩考區舉行，本次甄試共計7615人報考，進入第二試人數共有1727人，預計錄取768人，錄取率約10%

中油表示，甄試招考對象為高中（職）以上學校畢業者，共計招考20類別人員，第二試為複評測試、口試及現場測試，以評估應考人是否具備實際工作所需之專業能力與體能條件，確保未來進用人員能符合現場作業及公司營運需求。為提升甄試公平性並防杜舞弊，應考人須攜帶雙證件，並同步進行人臉辨識及複評測試，測試結果如與第一試（筆試）成績差距過大者，將作為第二試合格與否的重要參據。

請繼續往下閱讀...

經第二試合格者，依各該類別地區之錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練；錄取人員訓練期為6個月，訓練期間薪資約新臺幣3.7萬元，惟其中「電氣類」、「電機類」、「安環類」、「公用事業輸氣類」、「航海類」及「探採鑽井類2」等 6 類別，具專業技術證照（明）並實際從事專業技術相關工作者，得予以加晉薪級，約新臺幣4萬元。

中油指出，訓練期滿成績合格予以正式僱用後的支薪及升等調派，均依中油公司相關規定辦理。錄取名單將於2月6日下午2時公告於甄試網站（cpc114.twrecruit.com.tw）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法