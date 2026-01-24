台美投資2500億美元掀匯率疑慮，楊金龍提四大理由：新台幣仍可控。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台美關稅貿易協議規劃台灣對美直接投資2,500億美元，政府並將透過信用保證機制，支持金融機構提供最高2500億美元企業授信額度，引發外界對新台幣匯率可能大幅貶值的疑慮。中央銀行總裁楊金龍將於立法院財委會專案報告中，提出四大理由說明，此舉對新台幣匯率的影響仍在可控範圍內。

立法院財委會週一邀請財金部會，就「台美關稅貿易協議對國家整體財經、產業與就業、股匯市及民生通膨之影響與因應策略」進行專案報告，央行由楊金龍親自說明。

楊金龍在最新報告中指出，此次規劃赴美投資的多為台灣科技大廠，尤其與半導體及伺服器相關產業，近年對美國商品出口大幅成長，具備充沛的外幣流動性。以數據來看，2025年台灣對美商品貿易順差達1,501億美元，較2024年增加854億美元、年增率高達132%。其中，資通與視聽產品對美出超達1497億美元，幾乎貢獻主要順差來源。

楊金龍表示，長期以來大型出口商累積龐大外匯資產，可直接動用自有美元資金進行赴美投資，未必需要在國內結購美元匯出，有助降低對匯市的直接衝擊。

其次，若廠商因赴美投資產生融資需求，由於未來營收以美元計價，可透過發行美元債或向銀行取得美元融資，再以美元收入償還，形成自然避險機制，因此廠商傾向以美元融資，對新台幣匯市影響有限。

第三，此次台美貿易協議預計將在數年內分階段執行，可分散企業對美元的需求，進一步緩和短期匯率壓力。

最後，楊金龍強調，央行有能力維持新台幣匯率雙向動態穩定。

他指出，台灣長期存在顯著超額儲蓄，2025年預估達5.42兆元新台幣，足以支應企業國內外投資需求；同時對外貿易長期順差，國際收支健全、外債水準極低。

截至2024年底，台灣淨國際投資部位（NIIP）約1.56兆美元；2025年12月底外匯存底約6025.53億美元；民間部門存放國內銀行的外匯存款約3011億美元，其中約八成為美元資產，顯示國內外幣資金供給與流動性相當充裕。

此外，央行已建置完善外匯管理機制，包括大額結匯通報與資金進出申報制度，並持有充沛外幣流動性，足以因應市場波動。

楊金龍強調，自1997年亞洲金融風暴、2008年全球金融危機、歐債危機到2020年疫情期間，央行均透過彈性貨幣政策與外匯管理措施穩定市場信心，協助經濟體系度過外部衝擊。自美國總統川普宣布對等關稅以來，新台幣兌美元升幅居中，長期來看新台幣匯率與波動度相對穩定，顯示央行具備穩定匯市的能力。

