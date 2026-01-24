無人機全非紅供應鏈 鄭麗君：2027年達成

行政院副院長鄭麗君23日主持「無人載具產業發展及管理機制」專案會議。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君23日主持「無人載具產業發展及管理機制」專案會議，她表示，政府以無人機「產業發展」、「國防自主」、「民主供應鏈」三大政策目標為推動方向，透過公部門採購帶動需求，推動資安檢測與國際接軌，並完善國內測試場域管理制度，為無人機產業發展創造成長動能，期盼逐步達成2027年無人機全非紅供應鏈目標。

行政院今（24）日發布新聞稿指出，在政策引導與產業共同努力下，我國無人機產值由2024年的50億元成長至2025年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍，其中更推動無人機整機外銷金額由2024年的1.4億元成長至29.5億元，外銷成長值達21倍，其中以捷克、波蘭及美國為主要出口市場，占比達9成以上，顯示台灣無人機產業已成為民主陣營中具高度信賴性的關鍵供應鏈夥伴。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君在會中聽取工程會及經濟部「強化無人機政府採購機制」報告後表示，「遙控無人機採購作業指引」已於今年上路，為擴大國內無人機需求引導產業發展，優先由公部門帶動採購需求，請各部會依照工程會所定「無人機採購指引」及「共同供應契約」作為執行採購依據。

此外，鄭麗君也說，原則同意工程會所提無人機共同供應契約辦理方式，未來在籌組評選委員會時，亦請廣邀國科會、經濟部、中科院等單位共同參與，並逐步達成無人機全非紅供應鏈目標。

鄭麗君聽取數發部及工研院「強化無人機資安檢測及推動國際接軌情形」報告後表示，工研院積極與美方洽談在台推動Green UAS與 Blue UAS認證，未來將形成「技術＋認證＋市場」整體輸出模式，有利我國無人機產業切入國際供應鏈，請持續加速協助更多國內業者完成認證與接單布局，為我國無人機產業創造更大成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法