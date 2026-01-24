AI害你失業？ IMF總裁點名「這族群」慘淪海嘯第一排

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva），週五（23日）在世界經濟論壇示警，人工智慧（AI）將像海嘯一樣衝擊勞動力市場，年輕人受到的影響最大。

《衛報》報導，喬治艾娃在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇表示，IMF自身的研究表明，隨著技術的日益普及，對技能的需求將發生巨大轉變。

她表示，我們預計未來幾年，在已開發經濟體中，60%的工作機會將受到AI的影響，要嘛得到提升，要嘛被淘汰或者轉型，估計全球範圍內這一比例將達到40%。她形容，這就像一場海嘯襲擊勞動力市場。

喬治艾娃指出，在已開發經濟體中，10分之1的工作已經透過AI得到提升，這往往會提高這些工人的收入，從而對當地經濟產生連鎖反應。同時，AI也將取代許多傳統上由年輕人從事的工作。 被淘汰的工作通常是目前入門級職位，因此，正在找工作的年輕人會發現找到一份好工作，更加困難。

她還說，那些沒有直接受到AI影響的人，則面臨被擠壓的風險，因為如果沒有AI帶來的生產力提升，他們的薪資可能會下降，因此，中產階級恐受到影響。她呼籲雇主在引入AI工具之前，先與員工及其代表討論這些工具的作用。

她強調，自己最擔心的是AI監管不足，AI發展如此迅速，但我們不知道如何確保其安全，也不知道如何使其惠及所有人。並直言「醒醒吧，AI是真實存在的，它改變世界的速度遠遠超過了我們應對它的速度。」

