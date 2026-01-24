美國要對伊朗動手？多家大型航空公司取消飛往中東航班

由於擔心美伊衝突升溫，多家航空公司取消週六（24日）飛往中東的航班。圖為漢莎航空班機。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美聯社24日報導，五角大廈向中東地區派遣軍隊，其中包括一個航空母艦編隊及其數千名士兵。由於擔心美伊衝突升溫，包括漢莎航空、法國航空、荷蘭皇家航空等多家航空公司，取消週六（24日）飛往中東（包括以色列、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯）的航班。

綜合外媒報導，由於擔心美國和伊朗之間可能發生軍事衝突。多家國際航空公司取消了飛往中東的航班。荷蘭皇家航空、漢莎航空和法國航空等主要國際航空公司，已暫停飛往該地區的航班。

鑑於地緣政治局勢，法國航空宣布將暫時停飛杜拜航線。法航表示，鑑於當前中東局勢，公司決定暫時停飛杜拜航線。」法航在發給法新社的聲明中表示，公司正在密切關注不斷變化的地緣政治局勢，以確保航班安全。

同時，荷航暫停了飛往特拉維夫、杜拜、達曼和利雅德的航班，並聲稱不會使用伊拉克、伊朗、以色列和幾個海灣國家的領空。荷航接受荷蘭公共廣播公司NOS採訪時表示，已與荷蘭當局取得聯繫。

漢莎航空集團已將航班限制在白天運營，並繼續避開伊朗領空。

