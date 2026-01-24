五個原因推動金價攻向5000美元 續漲可期

本週黃金期貨上8.5%，週五收在每盎4976.2美元的歷史新高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕本週黃金期貨上8.5%，週五收在每盎4976.2美元的歷史新高。這是以美元計價的最大單週漲幅，也是202月新冠疫情封鎖引發市場恐慌以來最大的單週漲幅。本月迄今為止，黃金價格已上漲超過每盎65美元，包括週二創下的單日最高漲171.2美元。這主要受美國總統川普先前威脅要對歐洲加徵關稅以謀取格陵蘭島利益，以及市場對聯準會獨立性的擔憂加劇的影響。今年稍後交割的黃金期貨價格已突破每盎5000美元。

華爾街日報報導，推動金價攻進5000美元的發展有五大因素：

1. 貶值交易

最看好黃金的買家群體中，不乏那些擔憂美元和其他主要貨幣走強的人。他們大量購入黃金，將其視為價值儲存手段，希望它能抵禦經濟衝擊。

最近，川普的一系列舉動讓他們不得不提高警覺。就在本月，他授權入侵委內瑞拉推翻強人馬杜羅，加大了對美聯儲主席鮑爾的施壓，要求其通過司法部調查降低利率，並威脅稱，如果歐洲盟友不配合他對格陵蘭島的行動，他將對他們加徵關稅。

這種策略在華爾街被稱為貨幣貶值交易，其驅動力是擔心各國政府無力控制通貨膨脹或削減債務，將削弱支撐全球金融體系的貨幣價值。

2025年初，投資人紛紛湧入黃金市場，而川普的一系列關稅政策導致美元上半年表現慘淡，創下50年來最差紀錄。8月份，鮑爾暗示聯準會將在通膨高於目標水準的情況下開始降息，此後金價持續攀升。

同時，歐洲和日本不斷膨脹的債務負擔以及擴張性經濟政策加劇了這一局面。交易員仍在分析跨大西洋貿易戰再次爆發的擔憂，週二日本債券拋售潮導致該國長期國債殖利率創下歷史新高。

分析師表示，這些市場基石的穩定性，以及監管這些基石的機構的穩定性，可能會決定黃金未來的趨勢。

2. 較低的利率

聯準會的降息措施大幅降低了政府公債和現金的收益率，也促使投資人轉向黃金。2022年，聯準會開始升息以應對新冠疫情期間的通膨，超安全的美國國債成為一項值得投資的資產。持有美國國債的貨幣市場基金規模從2022年初的約5.1兆美元（利率開始上升前）飆升至去年年底的7.7兆美元。

由於殖利率降低，政府公債和貨幣市場基金的吸引力下降，如果川普得逞，央行進一步降息，殖利率可能會繼續下降。

國債等無風險資產收益率降低，從而降低了持有黃金的機會成本。黃金雖然不提供收益，但其上漲潛力卻大得多。

如果將貨幣市場基金中巨額現金的一部分轉移到黃金，就可能對這種貴金屬的價格產生巨大的影響。高盛分析師估計，持有黃金的交易所交易基金（ETF）僅占美國私人金融投資組合的0.17%，而每增加0.01%的資金（由購買而非升值驅動），黃金價格就會上漲1.4%。

3. 央行購買

同時，投資者必須與一群對價格漠不關心的買家，即各國央行競爭黃金。

多年來一直是黃金淨賣方的各國央行，在2010年美國次貸危機引發金融危機後重新評估風險時，轉而成為黃金淨買方。 2022年，各國央行加快了黃金購買步伐。正是在那時，西方因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁。與西方關係緊張的國家，包括中國，其中央銀行一直在減少美元資產的持有量，轉而投資黃金，因為黃金不受外國人控制。

包括波蘭國家銀行在內的其他機構則希望透過增加沒有主權債務風險的資產來確保本國貨幣的穩定。

世界黃金協會研究主管胡安·卡洛斯·阿蒂加斯表示：各國央行購買黃金不僅僅是因為其價格表現，更是看重其在外匯儲備中的作用。黃金對於對沖風險或分散外匯儲備非常有用。

4. 高價的股市

與黃金價格一樣，股市基準指數也屢創新高。這些令人眩暈的高位令投資者感到不安。

股票估值最常見的方法是以獲利倍數計算。一種常用的衡量方法，即根據分析師對未來利潤的預測進行週期性調整的市盈率，表明過去100年中，股票價格只有一次比現在更高：就在2000年互聯網泡沫破裂之前。

科技股再次成為股市的主要關注點，少數幾家大型公司，例如輝達、特斯拉和亞馬遜，無論其他490多隻股票如何表現，都能左右標普500指數的漲跌。例如，週二，所謂的「七大科技股」全部收跌，市值共蒸發6830億美元，拖累標普500指數下跌2.1%。

與此同時，截至週四收盤，羅素2000小型公司指數連續14個交易日跑贏標普500指數，這表明投資者正在尋求大型科技股之外的替代投資標的。

5. 上漲勢頭強

黃金可望繼續上漲，原因很簡單，黃金的上漲行情往往持續時間較長。在2025年之前的六年裡，黃金期貨價格上漲至少20%的五年中，有五年在隔年持續攀升。花旗分析師指出，在這五年中，平均漲幅超過15%。這項模式在2025年得以延續，黃金價格繼2024年上漲27%之後，又上漲了65%。

