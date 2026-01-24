廣運50年週年 執行長謝明凱迎向AI世代、升級為科技平台型企業

廣運（6125）集團今（24）日與集團各子公司太極（4934）、盛新（6930）、金運、群豐及永暘等舉辦年度尾牙活動，創辦人謝清福（左）與董事長兼執行長謝明凱表示，前50年廣運以自動化工程奠定根基，未來50年將以AI與數位化作為成長引擎。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕廣運（6125）集團今（24）日與集團各子公司太極（4934）、盛新（6930）、金運、群豐及永暘等舉辦年度尾牙活動，適逢廣運集團邁向50週年，創辦人謝清福表示，廣運50年的成長是在逆境中靠著「面對問題、不逃避問題」的態度走出來，董事長兼執行長謝明凱則指出，前50年廣運以自動化工程奠定根基，未來50年將以AI與數位化作為成長引擎，持續深化智慧製造、智慧物流、半導體與資料中心等高科技應用場域，升級為具備系統整合與長期服務能力的科技平台型企業。

廣運總經理柯智鈞宣布今年以「智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生、機器人應用、AI 產品代理與系統整合」為核心的科技發展藍圖，展現廣運持續轉型為高科技系統整合與解決方案提供者的決心，持續深化於半導體、高科技製造與大型工程專案的布局，成功推動多項跨領域整合應用，涵蓋廠內物流、自動化設備、無人化搬運系統（AGV／AMR）以及公共工程相關機電與系統整合，展現廣運在複雜工程與長期專案管理上的關鍵競爭力，目前訂單能見度已到2028年，在手訂單累計達60億元。

在子公司方面，太極（4934）正積極推動轉型，佈局「光、儲、充」等綠能多元應用，逐步由單一太陽能製造，升級為整合型能源解決方案供應商，以設計為優勢，產品找同業代工，以美國為主要市場；盛新（6930）持續深化第三類半導體碳化矽（SiC）先進材料導電型及半絕緣佈局，鎖定車用、AI與高頻通訊等應用市場，並積極發展SiC結合AI散熱新技術，去年已經與4家公司完成廠房驗證，今年營收可望有明顯成長，今年還有8吋、12吋的科專計畫；永暘則發展矽水膠隱形眼鏡LENS++自有品牌；群豐同步擴展北、中、南台灣物流發貨中心與專業服務能量，集團多元事業共同展開中長期成長藍圖。

至於金運科技深耕液冷技術逾8年，聚焦AI資料中心與算力中心建置，提供CDU系統、AI液冷相關工程建置、機電整合及熱管理整體解決方案一站式服務及電子零組件EMS專業製造，並同步推動策略投資與資本市場布局，目前已啟動IPO輔導作業，規劃今年朝股票公開發行並預計第三季登錄興櫃，去年營收約5億元，對於今年營運樂觀以對。

