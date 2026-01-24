竹市西大路立體停車場啟用，老市區房市剛需強、入主熱點浮現。（資料照，市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市西大路立體停車場近期啟用，新增逾500席汽機車位，為長年停車位吃緊的老市區紓解壓力。停車需求迅速被填滿，反映西大路、食品路一帶人口密度高、居住機能成熟的現況。房屋專家指出，該區位處市區通往科學園區的重要門戶，長期承載穩定的自住與通勤需求。

信義房屋新竹學府店專員曾華佑表示，西大路一帶屬於早期後站發展核心，周邊以竹蓮市場為生活重心，平日採買人流密集，「立體停車場前身就是平面停車場，但周邊商圈開發早，住宅多為公寓與透天，停車位長期不足，買菜日更是一位難求，升級為立體停車場，主要是回應日常需求。」地段一端銜接市中心，一路往南可快速進入園區，兼具生活機能與通勤效率，使得居住需求長期穩定。

在地機能亦是支撐房市的重要因素。信義房屋竹二區協理陳世光指出，西大路口的麥當勞長期進駐，被視為區段的地標型設施，顯示品牌對地理位置的高度認同。周邊另有全聯、傳統市場與密集街邊商家，生活機能完整。近期停車場對面也可見建商貼出危老都更規劃，顯示開發端對此路段價值的評估具信心。

至於立體停車場啟用對房市的影響，曾華佑認為仍需時間觀察。他指出，停車場剛啟用不久，對房價尚未出現影響，但對居住便利性與商業動能已有正面助益，有助縮短物件去化時間。新竹自住買方多偏好自有車位，租車位屬於加分條件，但並非購屋決定的關鍵。

從產品行情來看，西大路與食品路周邊新成屋單價約落在每坪60至80萬元區間，部分主打大坪數的建案開價約70萬元以上；中古市場方面，老公寓單價約30萬元上下，區內亦有不少成屋型華廈產品，單價約落在40至60萬元，透天厝地單價多在65萬元左右，產品類型多元，可對應不同預算帶需求。值得注意的是，老城區多為早期開發，部分透天一樓未規劃車庫而是作為起居空間，即便設有車位，在地常見多代同堂的居住型態，實際使用上仍可能不足，立體停車場的出現，正好補上這個長期存在的缺口。

談及入主熱點，曾華佑建議，預算較為精算的購屋族，可先從明湖路周邊著手，許多產品在支線道路中，但可銜接西大路，兼顧價格與機能；若預算相對充裕，則可留意食品路一帶的產品或沿寶山路往園區方向的產品，通勤便利性佳。

陳世光指出，停車場的啟用有助補足公共停車需求，但購屋仍需綜合考量產品型態、學區條件與日常生活便利性。對偏好成熟機能、重視地段穩定性的自住買方而言，西大路一帶仍具長期支撐力。

