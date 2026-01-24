才進場變大股東！英特爾暴跌17％ 美國政府帳面虧損金額曝光了

英特爾股價週五暴跌17%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）最大的股東之一是美國政府，根據2025年8月達成的一項協議，美國政府將投資89億美元（約2831.98億元新台幣），收購英特爾4.333億股、約9.9%股份，也因為這樣，在英特爾股價週五（23日）盤中一度下跌 17.1%的狀況下，美國政府當天帳面虧損就高達約 26 億美元（約827.32億元新台幣），但值得注意的是，自去年8月投資迄今，美國政府對英特爾整體投資報酬率仍達 117%。

根據去年達成的協議，美國政府收購英特爾股權的資金來源，來自《美國晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）的57億美元（約1813.74億元新台幣），該筆資金為已核准但尚未撥款的補助金，另外還將透過美國國防部的「安全飛地計畫」（Secure Enclave Program）出資32億美元（約1018.24億元新台幣），共計89億美元。

請繼續往下閱讀...

《巴倫週刊》（Barron's）報導，美國商務部透過兩個批次，於去年年底前累計購入 2.78 億股英特爾股票，加權平均買進價格為每股 20.73 美元，總投資成本約 58 億美元（約1845.56億元新台幣），而目前該筆持股市值約為 125 億美元（約3977.5億元新台幣）。

目前美國政府持有英特爾約 50 億股流通股中的 5.6%，但未來持股比重預料還將進一步提高。

英特爾參與了美國國防部的「安全飛地計畫」，與該計畫掛鉤的 1.56 億股英特爾股票已完成發行，但仍處於託管狀態，將隨著英特爾達成計畫里程碑後逐步釋出，並以每股 20 美元的價格出售給美國政府。

若上述股份全數完成購買，美國政府對英特爾的持股比例將提高至 8.7%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法