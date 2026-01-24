台積電被點名！分析師指4檔股票市值將超過蘋果 最新名單曝光了

台積電被專家點名，未來5年內市值可望超過蘋果。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果（Apple）目前是全球市值第3大的公司，市值約 3.6 兆美元，不過專家預測，若蘋果無法加快成長腳步，其市值可能會被其他公司超越，點名了4家公司皆有機會在未來4至5年內，超越蘋果的市值，包含微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、博通（Broadcom）以及台積電。

美國投資媒體《Motley Fool》報導，科技分析師德魯里（Keithen Drury）表示，當前的蘋果，更多是在依賴過去的成功，而非持續創造新的成長動能。這使得蘋果有可能逐步流失市占率，讓更具創新力的競爭對手趁勢而起。雖然蘋果營收仍在成長，但年增率僅約 10%，明顯低於整體市場的成長速度。而在積極的庫藏股計畫支撐下，蘋果每一季仍能交出約 10% 的稀釋EPS（Diluted EPS）成長，因此，這也成為其他競爭公司必須超越的基準，才能在投資表現上勝過蘋果。

德魯里把微軟、亞馬遜、博通和台積電這4家公司看作潛力股，可分為大型科技公司與晶片製造商2大類別。他認為在未來4至5年內，這4家公司皆有機會超越蘋果的市值，而他也認為，從投資角度來看，它們都比蘋果更具吸引力。

微軟目前市值約 3.4 兆美元，亞馬遜約為 2.5 兆美元。換言之，只要稍有進展，這2家公司的市值便有機會超越成長放緩的蘋果。

德魯里分析，微軟成功掌握這一波生成式人工智慧（AI）投資熱潮，關鍵在於其雲端運算平台 Azure，Azure 已成為建構 AI 應用的重要平台之一，提供多種生成式 AI 模型供企業選擇，其中也包括 OpenAI 的 ChatGPT。微軟持有 OpenAI 約 27% 的股權，未來一旦 OpenAI 上市，微軟也將從中受益。

儘管亞馬遜的市值離蘋果仍有段距離，但成長速度驚人，德魯里指出，在評估亞馬遜股票時，單看營收成長並不合適，因為其大部分營收來自零售業務，而該業務的利潤率偏低。投資人真正應該關注的，是亞馬遜營業利益（Operating Income）的成長速度。

德魯里表示，儘管第3季成長有所放緩，但隨著高毛利業務部門持續快速擴張，亞馬遜的整體獲利能力仍有望維持在高檔水準。這將推動其盈餘快速成長，並在未來5年內超越蘋果。

德魯里話鋒一轉，表示相較之下，博通與台積電面臨的挑戰更大。目前這2家公司市值皆不到蘋果的一半，意味著它們必須在未來5年內市值成長至約三倍，才能超越蘋果。這是一項極具挑戰性的目標，但考量AI運算領域預期將投入的龐大資金，這並非不可能。

台積電預期，至 2029 年為止，其營收將以 25% 的年複合成長率（CAGR）成長。德魯里指出，若將這一成長趨勢再向後延伸數年，意味著台積電營收在未來5年內可能成長至3倍，這狀況在 AI 需求持續強勁、甚至難以滿足的情況下並非不可能，雖然難度不低，但若成功，5年後台積電的市值有望超越蘋果。

博通所處的市場位置甚至更具優勢，其客製化 AI 加速器晶片的需求正快速攀升。博通預期，第一季客製化 AI 晶片的年增率將達 100%，且短期內成長動能不太可能放緩。

而包含輝達在內的公司預估，全球資料中心的資本支出將於 2030 年達到 3 兆至 4 兆美元，高於 2025 年的 6,000 億美元。即便以低標 3 兆美元計算，這也相當於約 38% 的年複合成長率。因此若博通能以接近資料中心資本支出的成長速度擴張，其市值在未來5年內超越蘋果，將是輕而易舉的結果。

