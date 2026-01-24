Costco會員注意！2026年將實施4大重要變革 新規全面上路

Costco賣場附設的加油站對Costco營收來說相當重要，而Costco將在2026年首度跨足開設「獨立加油站」的新領域。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）會員享有許多誘人福利，例如美味的熟食區和慷慨的退款政策，而Costco將在2026年實施的4項變革，將直接影響其超過 8100 萬名付費會員，分別是：外部熟食區也要掃會員卡、開設獨立加油站、擴大結帳前預掃描和處方藥價格透明化。

美國投資媒體《The Motley Fool》報導，Costco計畫在新的一年推動4項重大變革，分別是：

1. 外部熟食區將要求進行會員掃描

「1.50 美元熱狗套餐」是Costco的代表產品，這項價格超過 40 年未曾調整的招牌組合，已成為 Costco 的象徵，為了確保真正的會員才能享有這項優惠，Costco 將在 2026 年導入掃描機制。不論會員在外部熟食區以何種方式支付餐飲費用，都必須先掃描會員卡。此舉將徹底堵住非會員購買 Costco 熟食區商品的任何管道，進一步凸顯會員制度的價值。

2.開設獨立加油站

多數 Costco 門市的一大特色是附設的加油站，這是因為Costco 在油品銷售上採取極低毛利策略，利用便宜的汽油進一步吸引會員前往門市消費，而Costco將在2026年首度跨足新領域，於美國加州洛杉磯郊區的米申維耶霍（Mission Viejo）打造一座「獨立加油站」，僅對Costco會員開放。不過目前尚不清楚此舉是否會成為Costco未來的方向，或僅屬一次性的嘗試。

3.結帳前預掃描技術將擴大應用

根據執行長瓦克里斯（Ron Vachris）的說法，另一項 Costco 會員勢必感受到的改進，是結帳櫃檯預掃描技術的擴大應用。Costco 過往的結帳流程，必須等候消費者先掃描會員卡才可，預掃描則允許員工提前掃描購物車內的商品。瓦克里斯指出，導入預掃描後，結帳時間最多可縮短 20%。再加上進入賣場時必須掃描會員卡的規定，科技應用將有助於在 2026 年及其後，讓會員更快速進出經常人潮擁擠的 Costco 門市。

4.推動處方藥價格透明化

藥品福利管理公司（PBM）Navitus去年8月宣布與 Costco 建立合作關係，為其客戶提供「成本加成」（cost-plus）定價模式。在此模式下，Navitus 的會員將能清楚看到 Costco 為處方藥支付的實際成本，以及在此基礎上所加收的固定加價與藥局服務費用。

除此之外，Costco 與 Navitus 也提供了在 PBM 與藥局體系中幾乎不存在的高度透明度。儘管目前仍難以判斷此舉是否會實質推升 Costco 的藥局營收，但無疑進一步強化了 Costco 會員制度的整體價值。

