台積電減產成熟製程? 公司這樣回應

2026/01/24 06:22

市場研究機構指台積電 （2330） 預計將在2028年前將晶圓14廠的12吋成熟製程產能縮減15%至20%。（資料照）市場研究機構指台積電 （2330） 預計將在2028年前將晶圓14廠的12吋成熟製程產能縮減15%至20%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構Counterpoint 出具報告指出，台積電 （2330） 預計將在2028年前將晶圓14廠的12吋成熟製程產能縮減15%至20%，因14廠40至90奈米製程稼動率較低，復甦前景不明朗，預估到2028年將月減約5萬片的產能，減產可提供更多資源支持先進封裝技術發展。台積電回應不評論單一市場報告。

台積電日前法說會，針對法人提問成熟製程（8吋/12吋）是否轉作先進封裝？台積電證實會降低部分8吋與部分成熟產能，並會在與客戶討論後，更彈性地優化資源，以支援更高價值的需求，包含先進封裝，此決策將綜合評估資源配置效率、投資報酬率與營運條件例如電力等限制。但公司強調，仍會持續支持成熟製程客戶，只要客戶業務健康就會供應，不會讓客戶失望。

半導體業界認為，台積電將成熟製程轉給世界先進可望是未來的走向，畢竟成熟製程是紅海市場，無法讓台積電保有高毛利率，這也是減產的主因。

