看不到台積電車尾燈！美投資銀行踢爆三星2奈米良率只有「這麼多」

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒引述美國投資銀行報告稱，英特爾18A製程（對標台積電2奈米）良率約60%，雖然這一數值低於晶圓代工霸主台積電的預估良率（約80%），卻可能對三星電子構成威脅，估計三星2奈米良率仍低於40%。這與先前韓國業內傳出三星2奈米良率已達50至60%有所差距。

《Chosun Biz》23日報導，作為美國半導體產業的標竿企業，英特爾正重新強調其在晶圓代工市場的地位。隨著AI基礎設施需求的不斷增長，華爾街分析師報告稱，英特爾18A製程的良率正在迅速提升，這在全球晶圓代工競爭引起廣泛關注。

據業內人士23日透露，美國投資銀行KeyBanc Capital Markets，近期評估英特爾18A製程良率約為60%。雖然這一數值低於晶圓代工霸主台積電的預估良率（約80%），但分析表明，這一數字可能對全球第二大代工廠-三星電子構成威脅。

KeyBank表示，英特爾在先進工藝方面取得顯著成果，從中長期來看，它有可能超越三星電子，躍升為世界第二大晶圓代工廠。

關於三星電子的晶圓代工良率，各方意見仍有分歧。業內人士稱，截至去年年底，三星電子的2奈米良率已達到50-60%，據報導，其下一代行動應用處理器（AP）Exynos 2600的量產過程中，製程正趨於穩定，未出現任何重大缺陷。

不過，包括KeyBank在內的一些保守派分析師仍然估計三星2奈米良率低於40%。然而，隨著該公司客戶群的擴大，包括特斯拉下一代人工智慧晶片（AI5和AI6）的訂單，一些分析師認為三星晶圓代工在觸底反彈後，正在進入逐步復甦階段。

值得注意的是，倘若英特爾持續提高18A製程良率，極有可能憑藉其在美國生產的戰略優勢，迅速擴大在晶圓代工市場的比重。三星電子將面臨縮小與台積電差距的同時，還要抵禦英特爾追趕的挑戰。

一位業內人士直言，晶圓代工領域的競爭已經不再局限於單純的技術良率之爭，而是進入一個地緣政治、政策和客戶戰略交織的階段，英特爾良率的提升究竟是暫時的成就，還是結構性轉變，將取決於未來一到兩年的實際訂單狀況。

