中國即將放行H200晶片 告知阿里巴巴、騰訊準備採購事宜

中國即將放行H200晶片進口。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國官員已告知阿里巴巴等大型科技公司，可以準備下單採購輝達H200人工智慧（AI）晶片，此舉顯示北京即將正式批准進口該款對運作AI至關重要的元件。

知情人士指稱，中國監管機關近期原則批准阿里巴巴、騰訊、字節跳動等公司進入下一階段的H200晶片採購準備工作。這些公司現在可以商討具體細節，比如晶片需求量。他們也表示，北京仍將鼓勵企業採購一定數量的國產晶片，作為批准條件，儘管具體數量仍未確定。

北京此舉將是輝達的重大勝利，該公司致力恢復中國市場的業務。執行長黃仁勳曾指出，光是AI晶片領域，就能創造規模500億美元市場，在輝達缺席下，中國對手華為、寒武紀等公司已蓬勃發展，並計畫大幅提高產量。

輝達23日盤前股價上漲2.3%，而代工的台積電美國存託憑證（ADR）則漲1.3%。

報導說，北京的舉動顯示中國政府優先考量科技巨頭的需求，這些企業正斥資數十億美元建造發展與營運AI服務所需的資料中心。

彭博先前披露，中國最快本季將批准部份H200晶片進口，但將禁止敏感單位與關鍵基礎設施使用，不過所謂關鍵基礎設施的定義仍不明確。這反映中國AI晶片的需求龐大，而華為、中芯國際等本國晶片製造商的產能不足。

阿里巴巴與字節跳動之前私下告知輝達，有意各自採購20萬顆H200晶片，這兩家公司，以及包括DeepSeek在內的中國知名新創公司正快速升級其模型，以與OpenAI及其他美國對手較勁。

輝達高層強調，中國客戶對H200的需求強勁，但該公司尚未就批准事宜直接與北京洽商，他們不知道中國何時將放行相關銷售。他們也補充，已向華府提出出口許可申請，而美國政府的最後批准細節正底定中。

