日圓貶破159後急升 台幣連2紅、收31.578元

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普撤回歐洲關稅威脅，市場不安情緒降溫，美股續收紅，連動台股開高走高，續創新高，新台幣兌美元匯率也在台股帶動下，重返31.5元價位，盤中最高一度升抵31.535元，最後收在31.578元、升值3.2分，匯價連2紅，成交量20.105億美元。

台股今天續漲215.43點，收在31961.51點，大盤指數再創新高。三大法人合計買超271.49億元。其中，外資連續兩日回頭買超，今日買超金額232.08億元。

不過外資在新台幣匯市進出雙向，只是整體偏匯入，帶動新台幣匯價盤中一度升抵31.535元，尾盤升幅收斂。本週新台幣貶值0.6分或0.02%，週線再翻黑。

匯銀主管認為，進入2026年後，台股延續去年多頭格局，大盤指數不斷創高，但是新台幣匯價今年以來貶值1.4角，主要是外資逢高調節動作不斷以及壽險業會計新制「降避險」使資金整體仍偏匯出，不排除下週新台幣匯價仍續在31.5元至31.7元間震盪整理。

主要亞幣走勢分歧，各自表現，其中，市場注目的日本央行會議結束後，並未如市場預期暗示下一次升息時機，引發市場失望賣壓，日圓一度貶破159兑1美元，最低觸及159.22，不過就在日本央行記者會結束後，匯價出現忽然急升至157.36，引發日本官方出手干預猜測。

