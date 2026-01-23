AI太強支撐工業生產連22紅 傳產1改善3衰退

經濟部公布12月工業生產指數。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕AI太強，未來淡季可能都不淡!經濟部統計處今天（23日）公布12月工業生產指數，去年工業、製造業指數也同創歷年新高。統計處指出，因AI浪潮驅動，未來第一季淡季效應可能不明顯，目前製造業中電子類與傳產呈現兩極化，但傳產衰退有收斂趨勢。

統計出公布，12月工業生產指數131.76，製造業指數133.94，均寫連22紅。統計處副處長陳玉芳指出，因AI浪潮強勢驅動，製造業主要業別當中「電腦、電子產品及光學製品業」與「電子零組件業」顯著增長，是兩大經濟引擎，貢獻製造業指數去年增幅17.87%，創2011年來最大增幅；而電腦、電子產品及光學製品業年增幅高達56.43%，連續30個月正成長，更是歷年最大增幅。

好消息是製造業中的傳產也有改善。機械設備因來自半導體生產設備、科技業擴廠需求拉抬，年增1.6%，由負轉正，但基本金屬、化學材料與汽車及其零件業因全球需求疲弱、中國產能過剩，呈現年減2.9%到8.08%不等。

陳玉芳指出，製造業兩極化的現象有改善，將11月、12月的電腦電子及光學製品業與電子零組件業兩大產業扣除後，年減幅度由2.54%收斂到年減0.38%，減幅有縮小收斂，且關稅不疊加也有助傳產在國際競爭。但她補充，傳產改善仍要看中國低價競爭、產能過剩要看外部因素有無緩解。

統計處也預估1月製造業指數落在130.69到134.69，年增幅度最高達39.7%；陳玉芳分析，雖有今年與去年的年節因素影響，但因AI浪潮帶動整體強勁成長，呈現淡季不淡，AI發展延續，未來可能會是淡季不明顯。

