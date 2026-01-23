北京被摩薩德盯上了？以色列禁中國車進入軍事基地 原因曝光

以色列擔憂國安風險，禁止中國製汽車進入軍事基地和敏感設施。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕埃及學者22日在《Modern Diplomacy》撰文指出，2025年底，以色列下令從軍方人員手中收回數百輛中國製汽車，原因是擔心這些車輛被中國用於從事間諜活動。此前，以色列國防軍已禁止中國製汽車進入軍事基地和敏感設施，以色列安全部門和摩薩德解釋，一些中國車輛配備包括攝影機、麥克風、感測器和通訊技術在內的系統，這些系統會將資訊傳輸到外部伺服器，有時用戶或當地進口商都無法控制這些資訊的傳輸。

埃及本尼蘇伊夫大學副教授納迪亞赫爾米（Nadia Helmy），以「以色列以間諜擔憂為由，禁止中國車輛進入軍事基地」為題，分析以色列圍堵紅色滲透的政策轉變。

以色列參謀總長扎米爾（Eyal Zamir）向以色列軍隊下達嚴格的命令，要求撤回約700輛中國製造的車輛，這項撤回行動計劃於2026年第一季完成。

以色列軍方這項決定涉及多款車型，主要為中國製，涉及約700輛中國製汽車，其中最引人注目的是奇瑞瑞虎8 Pro。據悉，這些車輛此前被分配給有大家庭的軍官，因為它們可以容納七名乘客。同樣為中國製造、原本供其他軍官使用的比亞迪 Atto 3 電動車的交付也被暫停。

以色列軍方擔憂的主要原因是可能利用中國汽車技術來強化中國的數位間諜網絡。以色列安全官員擔心這些中國車輛中的智慧系統和專有軟體，可能會透過中國的「GPS」追蹤與監控衛星收集敏感資料，例如地理位置。

以色列安全官員擔心，這些先進的中國系統可能會在用戶不知情的情況下，收集並傳輸敏感資料，如精確地理位置、音訊與攝影機錄音，以及生物辨識資料，傳送到以色列境外的伺服器，特別是中國境內。

以色列對中國在特拉維夫投資的警告力度加大，擔憂紅色滲透。（圖取自中國社交平台）

另一方面，2025年至2026年間，以色列和中國的情報關係日益緊張，兩國在爭奪技術霸權的更廣泛鬥爭中，互相指責對方從事網路和技術間諜活動。在北京和特拉維夫之間相互指責和採取行動的許多事件中，最引人注目的是中國於2026年1月決定禁止以色列網路安全公司。 2026年初，中國當局下令國內企業停止使用以色列和美國公司生產的網路安全軟體，這項措施意義重大，禁令涵蓋多家以色列大型公司。

文章提及，中以之間過去和現在的大量間諜活動，最著名的間諜事件當屬2022年的「保溫杯事件」。當時，以色列安全局（辛貝特）懷疑中國大使館向以色列各部會贈送的禮物可能涉及間諜活動，並對此展開調查。據稱，這些禮物中包含先進的中國竊聽設備，但北京方面對此予以強烈否認。

鑑於上述原因及相關問題，以色列對中國在特拉維夫投資的警告力度加大。以色列安全研究中心正密切關注中國日益增長的對以色列基礎設施和港口項目（例如海法港）的參與，並警告稱，這些中國投資可能為北京及其情報機構提供平台，以收集有關以色列軍事能力和美國技術機密的情報。

文章總結，以色列撤回中國車輛的決定正值全球對中國製車輛發出警告之際，這些警告稱，中國電動汽車和智能汽車可能被用作平台，從以色列國防部及其重要的軍事設施收集情報和軍事訊息。

