起薪41.5K破紀錄！yes123：98％企業年後徵人平均職缺20個

yes123求職網日前進行「馬年新春轉職與海外上工調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕「馬年」農曆年將至，有意換工作的勞工早已展開行動。根據yes123求職網的最新調查，面對缺工潮及年後離職潮，企業年後的徵才計畫，無論是起薪及釋出的工作機會，都創歷年新高，其中平均起薪達4萬1528元，較去年多了1137元、增幅2.8%，續創2009年以來的新高，平均每一家公司將釋出20.3個工作機會，也略多於去年的19.7個。

為了解農曆年前後，勞工的轉職、跳槽意願，以及企業的徵才需求，yes123求職網日前進行「馬年新春轉職與海外上工調查」，結果顯示，高達9成6（95.6%）的上班族表示，農曆年後想換工作，續創17年以來的新高，主要原因不外乎「不滿意薪水及福利」、「覺得沒前景」、「沒升遷機會」，及「不喜歡現有的工作內容」；且高達76%「已經開始找工作」。

請繼續往下閱讀...

勞工急著想跳槽，雇主在缺人的狀況下，自然也擔心「離職潮」，必須加緊徵才。此次yes123求職網的調查發現，高達98%企業表示在農曆年後有徵才計畫，但近6成為「填補員工離職後的空缺」，其餘39%才是「擴編」需求；平均每一家將釋出20.3個工作機會，略多於去年的19.7個，創下12年以來的新高。

根據調查，年後開出的職缺類型，在可複選狀況下，主要仍以「內勤基層員工」及「外勤業務人員」為主，另有「門市銷售、外場人員」，及「生產線作業員」、「儲備幹部」。平均開出的月薪條件為4萬1528元，比去年的4萬391元，增幅2.8%、多了1137元，續創2009年以來的新高。

值得注意的是，此次調查發現，潛在的「年後跳槽族」當中，多達88%表示，「考慮到海外工作」，比例續創13年以來新高，平均期望在海外領的薪資水準，是台灣目前薪資的2.25倍，前5大熱門地區為日本、美國、東協、澳洲或紐西蘭及歐洲。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，台灣人才若持續外流，加上少子化、高齡化社會，未來恐怕將演變成國安問題，持續性的勞動力短缺隱憂，將影響國家整體競爭力。因此要先解決長期凍薪、低薪化、青貧化的問題，同時降低青年失業率，減少「學用落差」的衝擊，調整產業結構並且推動升級，刻不容緩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法