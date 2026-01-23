AI算力中心納重大公建進入關鍵審議 政府點火引導民間資金進場

政府積極勾勒屬於台灣AI時代的重大建設藍圖，圖為數發部部長林宜敬（左）、數產署署長林俊秀。（下載自數發部網站）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在政府推動AI產業發展的整體布局中，除技術、應用與算力資源外，如何引導長期且穩定的民間資金進場，被視為能否擴大產業動能的關鍵拼圖。

數位產業署署長林俊秀指出，數位發展部（簡稱數發部）先前已函釋認定人工智慧算力中心及相關服務屬策略性產業，相關措施已正式生效；同時，數發部已完成將AI算力中心納入重大公共建設的稅式支出評估，並於去年底送交財政部審議，目標力拚今年通過，促成至少一案具體投資案落地。

林俊秀進一步指出，保險資金具備規模大、投資期限長、追求穩定報酬等特性，與AI算力中心、資料中心等基礎建設投資屬性高度契合。相較短期財務型投資，這類資產更仰賴長期資本支撐，因此被視為相當合適的資金來源。若能順利導引，將有助於強化台灣AI基礎建設的長期投資能量。

數發部亦表示，目前已有業者主動洽詢相關政策配套，後續將持續與產業溝通細節，加速資金實際投入。

此外，在產業協助方面，數發部也強調，AI應用端必須先與產業端接軌，才能真正落地。

林俊秀提到，目前政策鎖定的方向之一，是被視為下一波關鍵的「代理式AI（Agentic AI）」，相較過去需不斷透過指令互動的AI工具，代理式AI在接收需求後，便能自動完成跨系統、跨流程的任務，對工作流程優化具有顯著效果。

另一方面，學界及產業專家普遍認為 「將大模型蒸餾為領域專用小模型」，是台灣AI產業值得高度關注的發展方向。大型模型多運行於雲端，存在資料外流疑慮，而不少企業重視資料落地與隱私保護，因此在特定場域中，將大模型精緻化為專用小模型，反而更符合實務需求，也能降低通用模型容易產生錯誤生成的風險。

這類領域型AI，在醫療、金融與零售等場域最具發展潛力，政府後續推動AI專案，也將優先從醫療場域著手，再視實際需求延伸至金融與零售應用。

配合中小企業數位轉型政策，數發部表示，未來將延續小額補助概念，協助中小企業試用數位工具，重點在於先建立對AI的認知與興趣，以較低的政府投入，點燃企業轉型意願。

另一項作法則是「大帶小」的平台模式，例如由電商平台在協助供應商上架時，同步導入AI工具，支援行銷、商品管理與上架流程，讓資源較充足的平台業者，帶動中小商家共同升級，落實平台化與集體成長。

在算力布局方面，產業界與學界普遍共識是：台灣必須建立自己的算力基礎。政府規劃持續投入GPU資源，作為AI新創的「第一桶金」。今年整體約可提供約140片算力支援新創團隊。

數發部數據顯示，去年僅40片GPU，就已協助資服業者242家次、發展266個模型，其中約80個進入產品化階段。不過，數發部也強調自身角色仍是「點火者」，對於更大規模或長期算力需求，新創仍應回歸市場機制，透過募資或民間算力取得資源，避免政府排擠民間產業發展。

