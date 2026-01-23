一卡通iPASS MONEY支付據點逾20萬 再祭網購、跨境10％回饋

iPASS MONEY 全面支援TWQR掃碼支付，據點已逾20萬，用戶可輕鬆完成轉帳、購物、繳費等多元服務（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通iPASS MONEY今年起全面移轉至獨立APP運作，持續擴張支付版圖，近期上線多家電商平台與大型實體通路，一卡通今日指出，目前全面支援超過20萬據點TWQR掃碼支付，農曆新年前的年貨採購高峰期將至，一卡通iPASS MONEY針對春節購物需求推出系列消費回饋；規劃寒假出國旅遊的用戶，赴日本也可跨境支付。

為滿足民眾年前的購物消費需求，iPASS MONEY近期密集開通多家知名品牌通路，生活零售方面，包括Global Mall 環球購物中心、美廉社、日藥本舖；另有多家流行休閒與美酒甜點通路，一卡通指出，配合新通路開通提供多項優惠，例如 Global Mall 消費累積滿 199 元贈 50 元優惠券；美廉社單筆消費滿99元贈送40元優惠券。

請繼續往下閱讀...

針對偏好網購的族群，iPASS MONEY APP 聯手 「CashBack 返多多」 平台，提供一站式購物體驗，1月底前透過 APP 進入返多多消費，可獲10%現金回饋，首筆結帳更有機會獲得最高3萬元免單回饋；於 CYBERBIZ 指定電商品牌消費累積滿 2,026元，可獲贈500元優惠券。

寒假規劃赴日旅遊，可使用日本PayPay跨境支付。一卡通表示，民眾在日本境內的 PayPay 全通路均可直接使用 iPASS MONEY 掃碼消費，享有免海外交易手續費的優惠，此外，在BicCamera、松本清、鶴羽藥妝、SUNDRUG等最高也有10%的優惠券可抵用。

一卡通公司提醒，iPASS MONEY 服務已全面移轉至獨立 APP，完整保留帳戶餘額、交易紀錄與各項繳費功能，用戶僅需下載並使用手機號碼即可登入使用。iPASS MONEY 已全面支援超過20萬據點 TWQR掃碼支付，用戶可輕鬆完成轉帳、購物、繳費/稅等多元服務，輕鬆串聯通勤、網購與跨境消費的無縫支付生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法