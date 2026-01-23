二手特斯拉值得買嗎？專家揭不可不知的4大缺點。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全新的特斯拉價格不菲，在預算有限，又想買特斯拉，那麼二手車或許是不錯的選擇，不過，專家也提醒車主，二手電動車整體市場都暗藏風險，即便最早切入市場的特斯拉也不例外，如存在沒有轉售價值、電池維修風險等4大缺點，建議若真要入手二手特斯拉，一定要充分了解其最常見的缺點，才不會買了就後悔。

《BGR》報導，專家表示，早期的電動車無論品牌或型號如何，性能都不盡如人意，而且鋰電池的壽命限制，一直是消費者購買二手電動車的一大障礙，而購買二手特斯拉究竟是撿了個大便宜，還是買了一輛問題車，這很大程度上取決於你所看的那輛特斯拉具體情況，不過，有4個常見缺點，是看車之前需事前了解的事。

1、可能沒有轉售價值

由於市場力量使得二手特斯拉的價格遠低於原車主的購買價格，也意味著當你試圖將車轉手賣給下一位車主時，你幾乎無法收回多少成本。沒有任何理由認為這種巨大的貶值速度會放緩，或者你的二手特斯拉能夠保值。

這意味著你必須抱著你會一直開這輛車，直到它徹底報廢或維護成本過高為止。

2、有些特斯拉車型太老舊了

電動車領域發展日新月異，特斯拉更是如此，短短十餘年便取得了巨大的進步。當然，如果你遇到1輛特斯拉成立前5年生產的二手車，它肯定缺少現代特斯拉的大部分特色。前提是電池和動力系統狀況良好或已更換。

即使舊款特斯拉機械性能良好，像FSD（完全自動駕駛）這樣的功能也僅適用於配備相應硬體的較新車型。2019年4月後生產的特斯拉都具備FSD所需的硬件，部分舊款車型也可以付費升級。

由於2019年4月之前，FSD功能因車輛而異，因此這是需要重點檢查的事項。除了這項功能外，較老的特斯拉可能並不具備所有最新的軟體功能。此外，再次強調，如果特斯拉車齡過長，已超出8年電池和動力系統保固期，則務必謹慎購買。

3、二手電池可能有風險

鈉離子電池和其他一些令人振奮的新技術已經開始應用於新車，而即將推出的固態電動車電池續航力更長，充電時間也只需幾分鐘。

這對電動車來說無疑是個好消息，但遺憾的是，這對二手特斯拉的傳統鋰離子電池卻無濟於事。即使特斯拉的電池充電循環次數未達到額定值，或行駛里程未達設計里程，它仍然可能突然失效。這就是為什麼購買二手特斯拉時，電池和動力系統保固如此重要的原因，因為電池系統過保後的更換成本極其高昂。

4、臭名昭著的製造品質

早期的特斯拉汽車因製造品質問題、面板縫隙過大以及其他各種與組裝和設計相關的問題而臭名昭著。隨著公司吸取了福特等老牌汽車製造商幾十年前的經驗教訓，這些問題已逐漸得到改善，但即使是像Cyber​​truck這樣的最新旗艦車型仍然存在可靠性問題。

除了動力傳動系統和電池需要特別注意之外，最好也請專業人士對車輛的其他部分進行評估。所有焊縫是否完好？是否防水？車架剛性是否達標？標準的道路安全檢查應該能在您簽字之前發現任何重大問題。

